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Ще одна країна має намір дати ЗСУ свої танки Leopard 2

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ще одна країна має намір дати ЗСУ свої танки Leopard 2
фото ілюстративне

В армії Португалії є 37 Leopard 2, з них 12 «повністю справні»

Португалія готується відправити Україні чотири танки Leopard 2, знявши їх з озброєння своєї армії. Про це повідомляє місцева газета Correio da Manhã з посиланням на джерело, близьке до уряду країни.

Зазначається, що в армії Португалії є 37 таких танків, з них 12 «повністю справні».

Інших подробиць про внесок офіційного Лісабона в танковий альянс на допомогу Україні, який формується, поки немає.

Раніше повідомлялося, що до постачання танків Leopard Україні може долучитися Іспанія.

Також повідомлялося, що Швеція не виключає передачу Україні танків Stridsvagn 122.

Крім того, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте розглядає можливість викупу 18 бойових танків Leopard 2, які належать Німеччині, аби поставити в Україну. 

Теги: Швеція озброєння танки Україна війна

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