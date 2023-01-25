Ще одна країна має намір дати ЗСУ свої танки Leopard 2

В армії Португалії є 37 Leopard 2, з них 12 «повністю справні»

Португалія готується відправити Україні чотири танки Leopard 2, знявши їх з озброєння своєї армії. Про це повідомляє місцева газета Correio da Manhã з посиланням на джерело, близьке до уряду країни.

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Зазначається, що в армії Португалії є 37 таких танків, з них 12 «повністю справні».

Інших подробиць про внесок офіційного Лісабона в танковий альянс на допомогу Україні, який формується, поки немає.

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Раніше повідомлялося, що до постачання танків Leopard Україні може долучитися Іспанія.

Також повідомлялося, що Швеція не виключає передачу Україні танків Stridsvagn 122.

Крім того, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте розглядає можливість викупу 18 бойових танків Leopard 2, які належать Німеччині, аби поставити в Україну.