ЗСУ прокоментували атаку авіації на військовий аеродром у Криму

Наразі росіяни продовжують бути присутніми у повітряному просторі над Чорним морем, здебільшого проводять розвідку.

Вчорашня атака Збройних сил України авіації на кримський Бельбек, де розташовний військовий аеродром окупантів, була доволі успішною. Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

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Військовий наголосив, що російська ППО у Бельбеку недопрацювала. Утім, деталі він відмовився назвати.

«Можу повідомити лише, що скоріш за все, недопрацювала. Але будемо чекати на офіційні повідомлення. Бачили ці чудові кадри з Бельбеку, куди, як наголосив очільник Повітряних сил ЗСУ, українські авіатори мають повернутись», – сказав військовий в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання, чи може він сказати, по яких об’єктах працювало російське ППО у Бельбеку.

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Плетенчук за секунду додав, що «і ми, обов’язково маємо повернутися в Крим – кримські моряки». За його інформацією, наразі росіяни продовжують бути присутніми у повітряному просторі над Чорним морем, здебільшого проводять розвідку.

«На жаль, присутність їх там є сьогодні. Здебільшого ведуть розвідку. Перебувають різні одиниці, періодично міняються. Але здебільшого, з тої інформації, що я бачив останню, проводили саме заходи з розвідки повітряного простору», –сказав Плетенчук.

Нагадаємо, у Севастополі було оголошено повітряну тривогу. Раніше окупаційне керівництво півострова повідомляло про припинення руху на Керченському мосту через загрозу ракетної небезпеки.

Згодом на території тимчасово окупованого Криму сьогодні знову пролунали вибухи. Очевидці стверджують про роботу протиповітряної оборони. Місцеві мешканці повідомили про потужні вибухи у Севастополі, а також Сакському районі. Зокрема з'явились кадри диму в небі над селище Гвардійське Сімферопольського району. Пізніше вибухи пролунали ще й Щолкіне, яке розташоване на Керченському півострові, а на у Північній частині Севастополя щось почало горіти. Як повідомляли місцеві пабліки, орієнтовано пожежа сталася в районі аеродрому Бельбек.

Згодом у вищому українському командуванні натякнули на причетність ЗСУ до ударів по окупованому Криму.