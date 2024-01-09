ЗСУ із Himars знищили російський «Солнцепьок» (відео)
Вогонь з «Солнцепьоку» ведеться некерованими реактивними снарядами калібру 220 мм
Українські воїни з Himars знищили російську важку вогнеметну систему «Солнцепьок». Про це повідомляють Сили спеціальних операцій.
Як повідомляється, під час ведення розвідки на Південному напрямку екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО виявив замасковану під кронами дерев важку вогнеметну систему (ТОС-1А) «Солнцепьок».
Система використовується для знищення легкої броньованої техніки, живої сили, а також руйнування фортифікаційних споруд противника.
Вогонь з «Солнцепьоку» ведеться некерованими реактивними снарядами калібру 220 мм вагою до понад 200 кг.
Оператори ССО визначили координати важкої вогнеметної системи та навели по ній вогонь Himars ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони.
«Унаслідок вогневого ураження «Солнцепьок» знищено вщент (як гарно палає – дивіться на відео)», – додали в ССО.
Триває 685-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 67 бойових зіткнень. Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
Протягом минулої доби силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55. Підрозділи ракетних військ уразили два склади боєприпасів противника.
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