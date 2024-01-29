На Запорізькому напрямку ЗСУ знищили вщент два опорні пункти окупантів (відео)

Оператори одного з підрозділів під час ведення розвідки на Запорізькому напрямку виявили два опорних пункти противника

Оператори за допомогою дрона встановили на місце розбитих ворожих опорних пунктів синьо-жовтий прапор

Сьогодні, 29 січня, Сили спецоперацій ЗСУ повідомили, що на Запорізькому напрямку було знищено вщент опорні пункти окупантів.

Про це йдеться у повідомленні ССО у Telegram.

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Як зазначається, оператори одного з підрозділів під час ведення розвідки на Запорізькому напрямку виявили два опорних пункти противника, знищення яких становило необхідність для покращення тактичної обстановки.

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«По ворожих цілям були нанесені вогневі ураження ударними БпАК. У результаті влучної роботи опорні пункти разом із важкою технікою та особовим складом ворога знищено вщент», – йдеться у повідомленні.

У ССО зазначили, що оператори за допомогою дрона встановили на місце розбитих ворожих опорних пунктів синьо-жовтий прапор.

Триває 705-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 74 бойових зіткнення. Найбільше боїв точиться на Авдіївському та Мар'їнському напрямку.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по шести районах зосередження особового складу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по артилерійському засобу та станції радіоелектронної боротьби противника.