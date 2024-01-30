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У Росії була гучна ніч: українські дрони долетіли до Тули й Калуги

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Росії була гучна ніч: українські дрони долетіли до Тули й Калуги
Українські «пташки» влаштували «бавовну» у чотирьох регіонах РФ
фото ілюстративне

Окупанти поскаржилися на масовану атаку дронами

Міністерство оборони країни-агресорки РФ заявило про нічну масовану атаку українських безпілотників на регіони Росії та тимчасово окупований Крим.

Міноборони РФ стверджує, що сили ППО знищили у повітрі та перехопили 21 український БпЛА над Кримом, Білгородською, Брянською, Калузькою та Тульською областями.

Губернатор Калузької області Владислав Шапша у своєму Telegram-каналі повідомив, що російська ППО збила безпілотний літальний апарат на околиці Калуги, уламки впали на дах нежитлової споруди. Постраждалих немає.

Також повідомляється про знищення безпілотника над Тульською областю. Попередньо постраждалих та руйнувань немає, повідомило міністерство з регіональної безпеки.

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що російська ППО збила БпЛА над акваторією Чорного моря біля Бельбека в Севастополі. Ушкодження інфраструктури не фіксуються, повідомив він у своєму Telegram-каналі.

Також повідомлялося, що безпілотник літакового типу знищено над територією Навлинського району Білгородщини.

Російські пропагандисти повідомили, що 11 безпілотників нібито було збито над тимчасово окупованим Кримом, п’ять – над Білгородською областю, три – над Брянською, один – над Калузькою, один – над Тульською.

Нагадаємо, триває 706-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень.

У ніч на 30 січня російські окупанти атакували Україну 35 ударними БпЛА типу Shahed-136/131.

Як пише Forbes, Україна тримає перевагу у війні безпілотників, що дозволило їй ефективно зірвати новий російський наступ. Видання пише, що «пташки» вражають російську техніку та скупчення особового складу. Застаріла система командування й управління в армії РФ ще більше обмежує маневри підрозділів на передовій та їхню здатність синхронізувати свої атаки.

Натомість Україна здатна точно бити по окупантах, уникаючи РЕБів. Щоб досягти цього, Україна швидко розвинула свої безпілотники шляхом швидкої інтеграції нових технологій. Два роки тому українські війська значною мірою покладалися на ТБ-2 Bayraktar; сьогодні українські військові мають у своєму арсеналі дуже різноманітний кейс безпілотників.

Теги: безпілотник росія вибух війна ЗСУ

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