Повітряні сили вказали на особливість сьогоднішньої ракетної атаки РФ

Загалом під час сьогоднішньої атаки було зафіксовано 40 повітряних цілей в небі над Україною

Ігнат: «Ракети стають менш якісними і не долітають до своїх цілей»

Цієї суботи російські загарбники здійснили комбіновану ракетну атаку на Україну – із застосуванням різних типів озброєння. Про це розповів речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в етері телемарафону.

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«Спершу кілька Shahed були близько опівночі, а також ракети С-300 і С-400, якими атакували з Білгородської області. Потім були застосовані крилаті ракети з району Каспію. Стратегічна авіація вдарила ракетами Х-101, Х-555. Далі пуски «Кинджалів», які полетіли і на західну Україну, і в бік Дніпра. Крім того, атаки Ту-22М3, ракети Х-22. Також застосовувалися керовані авіаційні ракети з кількох літаків тактичної авіації – це протилокаційна Х-31П, а також Х-59», – зазначив речник.

Ігнат зауважив, що ворог застосував багато засобів повітряного нападу різних типів. Загалом було зафіксовано 40 повітряних цілей. Знищено вісім крилатих ракет, а також одну керовану авіаційну.

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За словами представника повітряників, понад 20 засобів нападу не досягнули своїх цілей: або впали в полі, або підірвалися в повітрі, або ж на них вплинули засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

«Добре, що російські ракети не лише протидію отримують Сил оборони, а й дедалі гірше летять «точно в цель», як вони пишуть. Ракети стають менш якісними і не долітають до своїх цілей», – наголосив Ігнат.

Нагадаємо, що в суботу вранці, під час масованої ракетної атаки, в небі над Черніговом спрацювали сили протиповітряної оборони. Уламки збитих ворожих цілей впали у приватному секторі міста. Люди не постраждали, але окупанти вбили собаку.

Також відомо, що зранку 13 січня російські окупанти здійснили удар по м. Шостка Сумської області.

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Як повідомлялося, під час повітряної тривоги пролунали вибухи у Кременчуці Полтавської області та Дніпрі. Сили ППО збили дві крилаті ракети над Криворізьким районом Дніпропетровщини. А у Дніпрі в суботу вранці сталося влучання внаслідок російської ракетної атаки.

Крім того, близько 6:39 прогриміли вибухи у Кропивницькому.