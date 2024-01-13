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Повітряні сили вказали на особливість сьогоднішньої ракетної атаки РФ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Повітряні сили вказали на особливість сьогоднішньої ракетної атаки РФ
Загалом під час сьогоднішньої атаки було зафіксовано 40 повітряних цілей в небі над Україною
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Ігнат: «Ракети стають менш якісними і не долітають до своїх цілей»

Цієї суботи російські загарбники здійснили комбіновану ракетну атаку на Україну – із застосуванням різних типів озброєння. Про це розповів речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в етері телемарафону. 

«Спершу кілька Shahed були близько опівночі, а також ракети С-300 і С-400, якими атакували з Білгородської області. Потім були застосовані крилаті ракети з району Каспію. Стратегічна авіація вдарила ракетами Х-101, Х-555. Далі пуски «Кинджалів», які полетіли і на західну Україну, і в бік Дніпра. Крім того, атаки Ту-22М3, ракети Х-22. Також застосовувалися керовані авіаційні ракети з кількох літаків тактичної авіації – це протилокаційна Х-31П, а також Х-59», – зазначив речник.

Ігнат зауважив, що ворог застосував багато засобів повітряного нападу різних типів. Загалом було зафіксовано 40 повітряних цілей. Знищено вісім крилатих ракет, а також одну керовану авіаційну.

За словами представника повітряників, понад 20 засобів нападу не досягнули своїх цілей: або впали в полі, або підірвалися в повітрі, або ж на них вплинули засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

«Добре, що російські ракети не лише протидію отримують Сил оборони, а й дедалі гірше летять «точно в цель», як вони пишуть. Ракети стають менш якісними і не долітають до своїх цілей», – наголосив Ігнат.

Нагадаємо, що в суботу вранці, під час масованої ракетної атаки, в небі над Черніговом спрацювали сили протиповітряної оборони. Уламки збитих ворожих цілей впали у приватному секторі міста. Люди не постраждали, але окупанти вбили собаку. 

Також відомо, що зранку 13 січня російські окупанти здійснили удар по м. Шостка Сумської області.

Як повідомлялося, під час повітряної тривоги пролунали вибухи у Кременчуці Полтавської області та Дніпрі. Сили ППО збили дві крилаті ракети над Криворізьким районом Дніпропетровщини. А у Дніпрі в суботу вранці сталося влучання внаслідок російської ракетної атаки. 

Крім того, близько 6:39 прогриміли вибухи у Кропивницькому.

Читайте також: Масована ракетна атака: Повітряні сили повідомили деталі ранкового удару
Теги: ЗСУ Україна обстріл російська ракета

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