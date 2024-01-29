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Кличко розповів, скільки грошей торік Київ спрямував на потреби ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Кличко розповів, скільки грошей торік Київ спрямував на потреби ЗСУ
Цьогоріч у бюджеті Києва передбачено 1,2 млрд грн на допомогу українським військовим
фото: скріншот з відео

За словами Кличка, найбільше грошей для ЗСУ серед усіх українських міст виділив Київ 

За 2023 рік з бюджету Києва на потреби Збройних сил України спрямували майже 7 млн грн. Місцева влада заявила, що це становить 10% міської скарбниці та є найбільшим показником серед усіх українських міст. Про це повідомив очільник столиці Віталій Кличко.

Посадовець заявив, що місто виділило близько 1,5 млрд грн на закупівлю майже 3 тис. дронів, ще понад 60 млн грн спрямували на закупівлю засобів радіоелектронної боротьби. Також за столичні кошти захисники придбали автівки й необхідне спорядження. 

«А в межах благодійної допомоги ми передали понад 400 дронів. Цього року столиця продовжить допомагати військовим. У січні вже виділили 500 млн грн на придбання дронів різних типів», – каже Кличко.

Окрім цього, голова міста повідомив, що цього року в бюджеті Києва передбачено 1,2 млрд грн на допомогу українським військовим. На допомогу ветеранам та їх родинам, сім’ям загиблих воїнів передбачили 742 млн. 

Також на цей рік зі столичного бюджету виділили 150 млн грн для придбання житла українським військовим та їхнім родинам. Упродовж 2023 року Київ закупив 612 квартир.

Нагадаємо, 14 грудня 2023 року Київрада проголосувала за ініціативу мера Віталія Кличка про збільшення допомоги захисникам з міського бюджету. Зокрема, попри вилучення з місцевих бюджетів військового ПДФО, не менше 1 млрд грн у 2024 році має бути перераховано військовим лише у вигляді субвенції.

Як повідомлялося, майже 100 тисяч жителів столиці приєдналися до Збройних сил України від початку повномасштабного вторгнення Росії.

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Теги: війна ЗСУ Київ Віталій Кличко КМДА

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