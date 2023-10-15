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ЗСУ просунулись на північ від Мар’їнки – ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЗСУ просунулись на північ від Мар’їнки – ISW
фото з відкритих джерел

Українські військові відбили атаки з боку російських сил поблизу Синьківки, Іванівки та Кислівки в Харківській області

Українські війська здійснюють наступальні операції в кількох напрямках. Збройні сили оборони зуміли просунутися на північ від Мар’їнки. Російські окупанти намагаються наступати на Куп’янсько-Лиманському напрямку з метою оточення Куп’янська, але Збройні сили України утримують оборону. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських військ

Командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський, 14 жовтня зазначив, що російські війська останніми днями активізували свої наступальні дії на Куп’янсько-Лиманському напрямку. Однак українські війська готові до цього та успішно утримують оборону.

Сирський розповів, що війська РФ раніше зазнали втрат і два місяці відпочивали та відновлювалися, перш ніж відновити наступальні операції поблизу Макіївки Луганської області, а потім наступати на Куп’янському напрямку. Він додав, що росіяни мають на меті оточити Куп’янськ і перетнути річку Оскіл.

Деякі російські «воєнкори» стверджували, що за останні кілька днів війська РФ нібито просунулися на контрольовану Україною територію більш ніж на один кілометр на лінії Лиман Перший – Орлянка.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що українські військові відбили атаки з боку російських сил поблизу Синьківки, Іванівки та Кислівки в Харківській області, а також біля Макіївки та Торського в Луганській області.

Український військовий аналітик Костянтин Машовець повідомив, що підрозділи 252-го мотострілецького та 237-го танкового полків Російської Федерації намагаються прорвати українські оборонні позиції на лініях Невське – Нововодяне та Площанка – Макіївка.

Українські джерела повідомили, що російське військове командування залучило до наступальних операцій на лініях Куп'янськ-Лиман частини всіх трьох армій. Речник Східного оперативного командування Збройних сил України капітан Ілля Євлаш заявив, що підрозділи 1-ї гвардійської танкової армії Російської Федерації, а також 6-та та 20-та армії проводять наступальні операції на рубежах Куп’янськ-Лиман.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська продовжували наступ на південь від Бахмута. Російський «воєнкор» стверджував, що українські сили закріпилися вздовж залізничної лінії поблизу Кліщіївки та Андріївки. Інший російський військовий блогер 13 жовтня заявив, що на лінії Кліщіївка-Андріївка-Курдюмівка дещо знизилася інтенсивність боїв.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що російські війська регулярно ведуть нічні штурми на Бахмутському напрямку.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські атаки поблизу Тоненького, Авдіївки, Сіверного, Первомайського та Нетайлового. Російські «воєнкори» стверджували, що війська РФ також атакували поблизу Кам’янки, Степового та в напрямку Опитного.

Геолокаційні кадри, опубліковані 14 жовтня, показують, що українські сили просунулися на північ від Мар’їнки.

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська здійснили невдалі атаки поблизу Мар’їнки.

Російський «воєнкор», повідомив, що активні бої тривають вздовж балки Грушева на північ від Приютного (16 км на південний захід від Великої Новосілки). Російський військовий блогер стверджує, що частини 37-ї мотострілецької бригади Російської Федерації, мовляв, продовжують рухатися на схід від Урожайного.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що російські війська невдало атакували позиції поблизу Старомайорського. Російські джерела стверджували, що українські сили незначно продовжують наступати на захід від Роботиного, а на західній околиці Вербового тривають бої.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що російські війська безуспішно намагалися повернути втрачені позиції біля Роботиного. За даними на 13 і 14 жовтня, російські джерела повідомляли про те, що російські війська контратакували біля Вербового.

14 жовтня речник Південного оперативного командування ЗСУ Наталія Гуменюк заявила, що за минулу добу російські війська випустили 30 керованих авіаційних бомб переважно по Херсонській області та в напрямку острова Зміїний, по житлових і сільськогосподарських районах Вона додала, що російські війська завдають авіаударів лише вночі.

14 жовтня російський «воєнкор» заявив, що українські війська намагалися висадитися на острови в Дніпрі. Російські джерела стверджували, що українські сили посилили свою морську активність там.

Раніше координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, схоже, що Росія почала «оновлений наступ» проти українських військ в східній частині країни.

Як відомо, ситуація на Куп’янському та Лиманському напрямках останніми днями суттєво загострилась.

Крім того, п'яту добу російські загарбники не припиняють штурмових дій на Авдіївському напрямку. Ворог намагається оточити Авдіївку.

Теги: росія росіяни Лиман полковник наступ ворог блогер Макіївка військові окупанти Олександр Сирський

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