Письменник Курков пояснив, яку шкоду несе російська мова для Українців

«Я хочу, щоб всі у світі знали основні віхи української історії, так можна зрозуміти причину цієї війни»

На дискусії «Нотатки про вторгнення» від PEN Canada та мовника CBC Український письменник Андрій Курков поспілкувався з російсько-американською письменницею Машею Гессен. Курков обговорив питання російської мови в Україні, зокрема розповів, яку шкоду вона приносить. Про це йдеться в конспекті розмови від видання «Бабель».

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«Я брав участь у дискусіях про те, що пишу російською, відтоді як Україна стала незалежною. Мене ніколи не били за це, мене навпаки приймали. Я говорю українською, останні 15 чи 20 років проводжу публічні заходи в Україні тільки українською мовою. Зрозуміло, що російська мова несе небезпеку для української культури та української ідентичності», – розповідає Андрій Курков.

Письменник зазначає, він може зрозуміти, чому молодь, яка виросла в російськомовних сімʼях, переходить на українську. Найвідоміший письменник із Донецька Володимир Рафєєнко писав російською мовою і отримав дві літературні премії в Москві. У вересні минулого року він заявив, що ніколи не напише жодного слова російською, тому що він двічі був біженцем через російську армію. Три тижні він прожив в окупації, а його дружина ледь не померла.

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«Ми не повинні забувати, що одними з перших жертв російського вторгнення стали російськомовні жителі Маріуполя. Ми ніколи не дізнаємося, скільки їх загинуло, тому що росіяни кажуть, що люди виїжджали в Росію, хоча насправді Росія просто закрила виїзд в Україну. А потім біженців з Маріуполя відправили на Сахалін», – каже Курков.

Український письменник пояснює, що на початку війни люди нічого не розуміли про Україну й взагалі про неї не думали. Війна змусила багатьох читати науково-популярні книжки про Україну: Тімоті Снайдера, Сергія Плохія, Мартіна Поллака. Коли люди читають книжки про українську історію, то розуміють, що цій війні насправді 300 років і це чергова спроба асимілювати українців.

«Для цього, власне, і використали російську мову. Коли людей змушують говорити іншою мовою, їхня історія вже не має великого значення. Тож зараз ми маємо дежавю, яке багато разів траплялося в українській історії. Через індивідуалізм українців Росія чи Сталін депортували 300 тисяч українських селян до Сибіру, через це організували штучний голод у 1932– 1933 роках. Я хочу, щоб всі у світі знали основні віхи української історії, так можна зрозуміти причину цієї війни», – розповідає Андрій Курков.

Нагадаємо, у вересні міжнародний фестиваль авторів у Торонто анонсував подію від PEN Canada та мовника CBC. У дискусії разом мали виступити український письменник Андрій Курков та російсько-американська письменниця Маша Гессен. Подія викликала обурення в соцмережах, зокрема й серед письменників. Суспільство обурило, що український письменник буде спілкуватися з росіянкою.

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Згодом, Курков пояснив, чому погодився виступати на одній сцені із російською письменницею Гессен. Він вважає, що Україна не має позбавляти себе голосу та дозволяти, аби про неї говорили без участі українців.