Головна Країна Культура
search button user button menu button

Письменник Курков пояснив, яку шкоду несе російська мова для Українців

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Письменник Курков пояснив, яку шкоду несе російська мова для Українців
Андрій Курков поспілкувався з росіянкою Машею Гессен
фото з відкритих джерел

«Я хочу, щоб всі у світі знали основні віхи української історії, так можна зрозуміти причину цієї війни»

На дискусії «Нотатки про вторгнення» від PEN Canada та мовника CBC Український письменник Андрій Курков поспілкувався з російсько-американською письменницею Машею Гессен. Курков обговорив питання російської мови в Україні, зокрема розповів, яку шкоду вона приносить.  Про це йдеться в конспекті розмови від видання «Бабель». 

«Я брав участь у дискусіях про те, що пишу російською, відтоді як Україна стала незалежною. Мене ніколи не били за це, мене навпаки приймали. Я говорю українською, останні 15 чи 20 років проводжу публічні заходи в Україні тільки українською мовою. Зрозуміло, що російська мова несе небезпеку для української культури та української ідентичності», – розповідає Андрій Курков.

Письменник зазначає, він може зрозуміти, чому молодь, яка виросла в російськомовних сімʼях, переходить на українську. Найвідоміший письменник із Донецька Володимир Рафєєнко писав російською мовою і отримав дві літературні премії в Москві. У вересні минулого року він заявив, що ніколи не напише жодного слова російською, тому що він двічі був біженцем через російську армію. Три тижні він прожив в окупації, а його дружина ледь не померла.

«Ми не повинні забувати, що одними з перших жертв російського вторгнення стали російськомовні жителі Маріуполя. Ми ніколи не дізнаємося, скільки їх загинуло, тому що росіяни кажуть, що люди виїжджали в Росію, хоча насправді Росія просто закрила виїзд в Україну. А потім біженців з Маріуполя відправили на Сахалін», – каже Курков.

Український письменник пояснює, що на початку війни люди нічого не розуміли про Україну й взагалі про неї не думали. Війна змусила багатьох читати науково-популярні книжки про Україну: Тімоті Снайдера, Сергія Плохія, Мартіна Поллака. Коли люди читають книжки про українську історію, то розуміють, що цій війні насправді 300 років і це чергова спроба асимілювати українців.

«Для цього, власне, і використали російську мову. Коли людей змушують говорити іншою мовою, їхня історія вже не має великого значення. Тож зараз ми маємо дежавю, яке багато разів траплялося в українській історії. Через індивідуалізм українців Росія чи Сталін депортували 300 тисяч українських селян до Сибіру, через це організували штучний голод у 1932– 1933 роках. Я хочу, щоб всі у світі знали основні віхи української історії, так можна зрозуміти причину цієї війни», – розповідає Андрій Курков.

Нагадаємо, у вересні міжнародний фестиваль авторів у Торонто анонсував подію від PEN Canada та мовника CBC. У дискусії разом мали виступити український письменник Андрій Курков та російсько-американська письменниця Маша Гессен. Подія викликала обурення в соцмережах, зокрема й серед письменників. Суспільство обурило, що український письменник буде спілкуватися з росіянкою. 

Згодом, Курков пояснив, чому погодився виступати на одній сцені із російською письменницею Гессен. Він вважає, що Україна не має позбавляти себе голосу та дозволяти, аби про неї говорили без участі українців.

Читайте також: Скандал з Андрієм Курковим. Критика вчинків не має бути війною на знищення своїх
Теги: росія історія війна скандал фестиваль письменник росіяни письменниця

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Культура

Письменник Курков пояснив, яку шкоду несе російська мова для Українців
Письменник Курков пояснив, яку шкоду несе російська мова для Українців
У Кропивницькому звільнено з посади директора Театру корифеїв
У Кропивницькому звільнено з посади директора Театру корифеїв
Померла мама Кузьми Скрябіна
Померла мама Кузьми Скрябіна
Курков пояснив, чому погодився виступати на одній сцені із російською письменницею Гессен
Курков пояснив, чому погодився виступати на одній сцені із російською письменницею Гессен
США повернули Україні культурні цінності, викрадені Росією з окупованих територій
США повернули Україні культурні цінності, викрадені Росією з окупованих територій
У музеях РФ знайдено понад сто тисяч вкрадених експонатів: розслідування
У музеях РФ знайдено понад сто тисяч вкрадених експонатів: розслідування

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
180K
Бився головою об капот машини. Начальника райвідділу поліції визнано винним у п’яній їзді
100K
Що не так з реакцією українців на обстріл Одеси
37K
Що відомо про командувача Чорноморського флоту Соколова, якого ліквідували ЗСУ
24K
Скільки коштує місяць життя у Чехії: українка підрахувала витрати
18K
Шойгу відправив на фронт надувні танки (фото, відео)
15K
20% податків для ФОПів. Чому бізнес у шоці і що каже автор ідеї Гетманцев

Новини

Тепло, місцями туман: прогноз погоди на 26 вересня
Сьогодні, 04:56
26 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:26
Українські воїни відбили кілька ворожих атак під Бахмутом – Генштаб
Вчора, 07:50
Тепло, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 24 вересня
24 вересня, 05:27
Контрнаступ на Мелітопольському напрямку: Генштаб розкрив тактику ЗСУ
23 вересня, 08:30
Тепло, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 04:54

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту