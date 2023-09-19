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Закликав Росію вдарити по будівлі СБУ у Львові: правоохоронці по гарячих слідах викрили блогера

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Закликав Росію вдарити по будівлі СБУ у Львові: правоохоронці по гарячих слідах викрили блогера
Зловмисникам загрожує тюремне ув’язнення
фото ілюстративне

Деструктивний контент блогер поширив на власну аудиторію у понад 1,7 тис. користувачів

Співробітники внутрішньої безпеки СБУ «по гарячих слідах» викрили у Львові прихильника рашизму, який публічно закликав знищити адмінбудівлю регіонального управління Служби безпеки. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Для здійснення теракту зловмисник агітував поцілити в режимний об’єкт російськими ракетами. Щоб поширити такі заклики, фігурант здійснював онлайн-трансляцію на власній сторінці в Інстаграм поблизу будівлі української спецслужби.

Під час стріму він разом зі своїм спільником із-за кордону дискредитував співробітників СБУ і закликав вдарити по них російською зброєю.

Деструктивний контент поширив на власну аудиторію у понад 1,7 тис. користувачів.

За даними слідства, зловмисниками виявились двоє мешканців обласного центру, які позиціонують себе як блогери. Один з них наразі перебуває в одній з країн ЄС, звідки періодично «приєднується» до стрімів свого поплічника в Україні. При обшуках у помешканнях фігурантів виявлено комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами провокативного відеозапису. Наразі фігурантам планується повідомлення про підозру.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, можливої додаткової кваліфікації злочинних дій фігурантів та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує тюремне ув’язнення.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги, яка почалася о 03:40 19 вересня і тривала майже 2,5 години, Львівщину атакували дрони-камікадзе типу «Шахед». Зафіксовано три влучання у промислові склади у Львові. За попередньою інформацією, у напрямку регіону летіло 18 таких дронів. 15 із них збили.  Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що рятувальники знайшли загиблого. 

Теги: розслідування блогер Львів СБУ

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