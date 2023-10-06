Декілька влучань і поранені: перші деталі удару по Харкову
Під завалами будинку може перебувати дитина
За попередньою інформацією, у результаті ранкового удару російських терористів по Харкову є влучання у Київському та Основ’янському районах. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
За його даними, троє людей отримали поранення, стан легкий.
«Екстрені служби працюють на місцях, є пошкодження авто та будівель. Інформація уточнюється», – розповів Синєгубов.
Начальник ОВА закликав жителів Харкова до завершення повітряної тривоги перебувати в укриттях.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що удари ворога прийшлися виключно по цивільній інфраструктурі Харкова, в одному випадку – по житловому будинку. «Є непідтверджена інформація, що під його завалами може бути дитина – рятівники намагаються якнайшвидше розібрати їх», – сказав мер.
Терехов також повідомив про трьох постраждалих. «Усі в легкій формі, посічені склом», – уточнив він.
Як повідомлялося, вибухи у Харкові прогриміли близько 6:40 6 жовтня. Надійшла інформація про удар по центральній частині міста.
Станом на 7:45 у Харкові триває повітряна тривога.
Нагадаємо також, що 5 жовтня росіяни вдарили по кафе-магазину у селі Гроза Куп’янського району. Під час удару в кафе відбувався поминальний обід.
Удар по селу Гроза став наймасованішим за кількістю загиблих в Харківській області з початку повномасштабного вторгнення терористів. Загинули близько 15% жителів населеного пункту.
Пошукові роботи в селі Гроза Куп’янського району завершені. Поліція ідентифікувала 35 тіл загиблих в селі Гроза. Від удару Іскандером загинула 51 людина, у тому числі 8-річний хлопчик. Троє людей вважаються зниклими без вісти, а шестеро постраждалих перебувають в лікарні.
Коментарі — 0