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Декілька влучань і поранені: перші деталі удару по Харкову

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Декілька влучань і поранені: перші деталі удару по Харкову
Вибухи у Харкові прогриміли після 6 години ранку
фото ілюстративне

Під завалами будинку може перебувати дитина

За попередньою інформацією, у результаті ранкового удару російських терористів по Харкову є влучання у Київському та Основ’янському районах. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його даними, троє людей отримали поранення, стан легкий.

«Екстрені служби працюють на місцях, є пошкодження авто та будівель. Інформація уточнюється», – розповів Синєгубов.

Начальник ОВА закликав жителів Харкова до завершення повітряної тривоги перебувати в укриттях.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що удари ворога прийшлися виключно по цивільній інфраструктурі Харкова, в одному випадку – по житловому будинку. «Є непідтверджена інформація, що під його завалами може бути дитина – рятівники намагаються якнайшвидше розібрати їх», – сказав мер.

Терехов також повідомив про трьох постраждалих. «Усі в легкій формі, посічені склом», – уточнив він.

Як повідомлялося, вибухи у Харкові прогриміли близько 6:40 6 жовтня. Надійшла інформація про удар по центральній частині міста.

Станом на 7:45 у Харкові триває повітряна тривога.

Нагадаємо також, що 5 жовтня росіяни вдарили по кафе-магазину у селі Гроза Куп’янського району. Під час удару в кафе відбувався поминальний обід. 

Удар по селу Гроза став наймасованішим за кількістю загиблих в Харківській області з початку повномасштабного вторгнення терористів. Загинули близько 15% жителів населеного пункту. 

Пошукові роботи в селі Гроза Куп’янського району завершені. Поліція ідентифікувала 35 тіл загиблих в селі Гроза. Від удару Іскандером загинула 51 людина, у тому числі 8-річний хлопчик. Троє людей вважаються зниклими без вісти, а шестеро постраждалих перебувають в лікарні. 

Теги: війна окупанти Харків

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