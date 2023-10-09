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Українські воїни взяли у полон командира добробату армії РФ (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Українські воїни взяли у полон командира добробату армії РФ (відео)
фото скріншот відео

Спеціальну операцію на Бахмутському напрямку провели воїни Третьої штурмової бригади

Бійці Третьої штурмової бригади захопили російського майора, командира добровольчого батальйону на Бахмутському напрямку. Відповідна інформація оприлюднена у Телеграмі бригади.

«Внаслідок унікальної операції на Бахмутському напрямку бійці Третьої штурмової бригади захопили ворожого майора, командира добровольчого батальйону «Алга» 72 ОМСБР РФ.

Тепер він – один з представників обмінного фонду серед старшого офіцерського складу окупантів», – йдеться у повідомленні.

Третя штурмова бригада оприлюднила відео з полоненим російським командиром.

Триває 593-тя доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 34 бойових зіткнення. Ворог завдав один ракетний та 39 авіаційних ударів, здійснив 23 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: росія Полона Герцоґ війна ворог

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