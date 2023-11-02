ЗСУ просунулися у двох областях: аналіз ISW

Українська армія просунулася вперед в Донецькій та Запорізькій областях

Українські військові продовжують наступальні дії. ЗСУ провели наступальні операції на захід від Донецька та в Запорізькій області, просунувшись вперед. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Просування українських військ

Генштаб повідомив, що українські війська відбили більше 10 російських атак поблизу Синьківки, Іванівки, Стельмахівки та Надії. Командувач сухопутних військ України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що російські війська продовжують свої спроби відбити Куп'янськ, але не досягли жодного стратегічного успіху на цьому напрямку.

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська безуспішно намагалися покращити свої позиції поблизу Кліщіївки та Андріївки та атакували поблизу Південного, але не просунулися вперед.

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Представник командування сухопутних військ України підполковник Володимир Фітьо зазначив, що російські війська перекидають резерви в район Бахмута, щоб відновити активні наступальні операції після переходу до оборони, проте Інститут вивчення війни поки не спостерігав ознак російських резервів на Бахмутському напрямку.

Українські захисники продовжували контрнаступальні дії на Бахмутському напрямку, але без будь-яких підтверджених успіхів.

Російські ЗМІ заявили, що 31 жовтня російські війська просунулися на захід і південь від Авдіївки та готуються розпочати атаки на промислову зону Авдіївського коксохімічного заводу.

Український солдат повідомив, що російські війська проводять атаки на південь від Авдіївки з Водяного у напрямку Сєверного.

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Українські військові провели обмежені контратаки поблизу Авдіївки 1 листопада. Українська армія також провела наступальні операції на захід та південний захід від Донецька. Відеозапис із геолокацією показує, що українські військові просунулися на південь від Новомихайлівки.

За даними ISW, українські військові не проводили жодних наземних атак у районі кордону Донецької та Запорізької областей 1 листопада. Генштаб повідомив, що російські війська провели безуспішні атаки поблизу Пречистівки, Золотої Ниви та Старомайорська.

1 листопада українські військові продовжили наступальні операції у західній частині Запорізької області та, як повідомляється, просунулися вперед. Російський військовий блогер стверджував, що українські сили незначно просунулися у напрямку Мирного й досягли успіхів на захід від Роботиного.

Російські блогери продовжують стверджувати, що українські військові утримують позиції та проводять атаки на лівому березі Херсонської області. Російські блогери зазначають, що українські військові атакували поблизу Пойми та Пищанівки, а також що йдуть бойові дії поблизу села Кринка.