ЦАХАЛ провалив завдання при вторгненні ХАМАСу – глава Генштабу Ізраїля

Герци Халеві зазначив, що солдати без зволікань вступали в бій, щоб зупинити атаку

ЦАХАЛ не забезпечив безпеки держави і громадян, коли ХАМАС здійснив вторгненняЮ хоча це був його обов’язок. Про це сказав глава Генштабу армії оборони Ізраїлю Герци Халеві, пишуть «Новини Ізраїлю»..

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Він зазначив, що влада країни розбереться, чому так сталося і знайде винних у ситуації, що склалася, «ЦАХАЛ відповідальний за безпеку країни і її громадян, але в суботу вранці в районі сектора Гази ми забезпечити цю безпеку не змогли. Ми розберемося і проведемо розслідування. Але зараз час війни», – заявив глава Генштабу.

Він закликав зараз не критикувати військових, оскільки в суботу – день вторгнення бойовиків – було зроблено чимало подвигів. Халеві зазначив, що солдати без зволікань вступали в бій, щоб зупинити атаку. А тепер, як зазначив військовий, Ізраїль стане ще сильнішим і більше ХАМАС не загрожуватиме півдню країни.

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«За цей огидний напад відповідальний Яхья Сінвар, правитель сектора Гази, і тому він і всі, хто йому підпорядковується, засуджені до смерті. Ми атакуємо їх, ми розіб'ємо їх і зруйнуємо всю їхню систему», – пригрозив Халеві.

Нагадаємо, один із лідерів терористичної організації ХАМАС Халід Машаль виступив із закликом до всіх мусульман світу – «влаштувати євреям справжній погром, у рамках джихаду».

До слова, 7 жовтня 2023 року тисячі терористів ХАМАСу проникли з Гази на територію Ізраїлю, вбивши близько 1000 мирних громадян, включаючи жінок, людей похилого віку та дітей.