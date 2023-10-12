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ЦАХАЛ провалив завдання при вторгненні ХАМАСу – глава Генштабу Ізраїля

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЦАХАЛ провалив завдання при вторгненні ХАМАСу – глава Генштабу Ізраїля
фото з відкритих джерел

Герци Халеві зазначив, що солдати без зволікань вступали в бій, щоб зупинити атаку

ЦАХАЛ не забезпечив безпеки держави і громадян, коли ХАМАС здійснив вторгненняЮ хоча це був його обов’язок. Про це сказав глава Генштабу армії оборони Ізраїлю Герци Халеві, пишуть «Новини Ізраїлю»..

Він зазначив, що влада країни розбереться, чому так сталося і знайде винних у ситуації, що склалася,  «ЦАХАЛ відповідальний за безпеку країни і її громадян, але в суботу вранці в районі сектора Гази ми забезпечити цю безпеку не змогли. Ми розберемося і проведемо розслідування. Але зараз час війни», – заявив глава Генштабу.

Він закликав зараз не критикувати військових, оскільки в суботу – день вторгнення бойовиків – було зроблено чимало подвигів. Халеві зазначив, що солдати без зволікань вступали в бій, щоб зупинити атаку. А тепер, як зазначив військовий, Ізраїль стане ще сильнішим і більше ХАМАС не загрожуватиме півдню країни.

«За цей огидний напад відповідальний Яхья Сінвар, правитель сектора Гази, і тому він і всі, хто йому підпорядковується, засуджені до смерті. Ми атакуємо їх, ми розіб'ємо їх і зруйнуємо всю їхню систему», – пригрозив Халеві.

Нагадаємо, один із лідерів терористичної організації ХАМАС Халід Машаль виступив із закликом до всіх мусульман світу – «влаштувати євреям справжній погром, у рамках джихаду».

До слова, 7 жовтня 2023 року тисячі терористів ХАМАСу проникли з Гази на територію Ізраїлю, вбивши близько 1000 мирних громадян, включаючи жінок, людей похилого віку та дітей.

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Теги: Ізраїль армія війна напад Сектор Гази ХАМАС

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