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ЦАХАЛ спрямував додаткові війська до Сектору Гази

Ростислав Вонс
glavcom.ua
ЦАХАЛ спрямував додаткові війська до Сектору Гази
Ізраїльські військові вбили ще кількох командирів ХАМАС
фото з відкритих джерел

Ізраїль проводить розширену наземну операцію у Секторі Гази

Ізраїль вночі 30 жовтня відправив додаткові війська для наземної операції в Секторі Газа. Про це заявив речник армії Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі, повідомляє CNN.

«У смугу зайшли додаткові сили. Наша діяльність там тільки активізується», – сказав Хагарі.

За словами речника армії Ізраїлю, десятки бойовиків ХАМАС були вбиті під час останніх боїв, коли ізраїльські сухопутні сили просувалися до позицій ХАМАС.

Речник також пояснив один із видів тактичного маневру армії Ізраїлю.

«Ми проводимо розширену наземну операцію. Наземні сили, танки, піхота, бронетехніка рухаються до терористів, які займають позиції у з’єднанні, намагаючись атакувати нас. Потім ми цілимося по них з повітря», – розповів Хагарі.

Окрім того, ізраїльські військові повідомляють, що сьогодні було вбито ще кількох командирів ХАМАС.

Серед них: голова військово-морських сил терористичної групи в центральній Газі Мухаммед Сафаді, керівник групи протитанкових керованих ракет ХАМАС у Туффі Мумен Хіджазі та старший оперативник ХАМАС Мухаммад Авдалла, який бере участь у виробництві зброї.

Нагадаємо, військова операція Ізраїлю в Секторі Гази може тривати від шести тижнів до шести місяців.

До слова, палестинська терористична організація ХАМАС у війні проти Ізраїлю розраховує на підтримку Росії і Китаю. Про це лідер та засновник угруповання Халід Машаль сказав в інтерв'ю єгипетському телеканалу «Аль-Балад».

Палестинська терористична організація ХАМАС привітала позицію диктатора РФ Володимира Путіна та «невтомні зусилля Росії» в контексті війни з Ізраілем. У заяві ХАМАСу йдеться про оцінку позиції Путіна стосовно «сіоністської агресії проти нашого народу» і «його неприйняття блокади Гази», зупинення гуманітарної допомоги та «атак на безпечне цивільне населення».

Нагадаємо, у неділю в Сектор Гази пройшла найбільша з моменту відновлення постачання колона з гуманітарною допомогою – 33 фури. 

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Теги: ХАМАС Ізраїль військові Сектор Гази

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