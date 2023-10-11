Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ізраїль вводить заборонену зону довкола Сектора Гази

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ізраїль вводить заборонену зону довкола Сектора Гази
Солдати ЦАХАЛу ведуть бойові дії в районі Сектора Гази
фото з відкритих джерел

В'їзд на територію Сектора Гази тепер вважатиметься кримінальним злочином

Ізраїль оголосив закриту військову зону на території Сектора Гази й довкола неї, в'їзд туди суворо заборонений. Про це повідомляє пресслужба Збройних сил Ізраїлю (ЦАХАЛ).

«ЦАХАЛ підкреслює, що територія Сектору Гази оголошена закритою військовою зоною, і повторює, що в'їзд туди суворо заборонений і становить серйозну загрозу безпеці, а також є кримінальним злочином. Солдати ЦАХАЛу ведуть бойові дії в цьому районі, і в'їзд в нього ставить під загрозу життя людей, а також завдає шкоди діяльності ЦАХАЛу», – пише пресслужба.

Збирані сили закликали цивільних бути пильними та не входити в заборонену територію, аби військові могли продовжувати виконувати свої місії.

Нагадаємо, один із лідерів терористичної організації ХАМАС Халід Машаль виступив із закликом до всіх мусульман світу – «влаштувати євреям справжній погром, у рамках джихаду».

Читайте також:

Теги: Ізраїль армія військові Сектор Гази ХАМАС

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ХАМАС вчергове обстріляв аеропорт Бен Гуріон у Тель-Авіві
ХАМАС завдав нового ракетного удару по аеропорту Тель-Авіву (відео)
Сьогодні, 16:58
Зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться 10 жовтня
Анонс «Рамштайну» і готовність Трампа стати спікером Палати представників: головне за ніч
6 жовтня, 06:55
На лінії фронту може перебувати до кількох сотень таких штрафних загонів
«Вони просто м'ясо». Видання Reuters розповіло про каральні батальйони Путіна
3 жовтня, 16:14
Кінець епохи Конєва в Празі
У Празі перейменували вулицю, названу на честь радянського маршала
1 жовтня, 19:38
Є випадки, коли окремі політики намагаються використати певні недружні до українців наративи у внутрішньополітичних цілях, каже Верещук
Верещук дала поради біженцям, які стикаються з недружнім ставленням у Європі
30 вересня, 19:59
Жителі лівого берега Херсонщини мають подбати про власну безпеку та своїх рідних, поки ЗСУ звільняють території
Херсонська ОВА закликала терміново евакуюватися мешканців лівобережжя
27 вересня, 11:14
Робертсон вважає, що Захід має посіяти у військовій ієрархії в Москві занепокоєння з приводу того, що якщо вони перестараються з діями в Україні, то результатом може стати реальна, а не вигадана війна з Альянсом
Колишній генсек НАТО повідомив, як вгамувати загарбницькі амбіції Путіна
22 вересня, 16:14
ЗСУ розширюють плацдарм під Роботиним – ISW
ЗСУ розширюють плацдарм під Роботиним – ISW
17 вересня, 06:52
Антикорупційний суд арештував ексміністра Степанова, США ввели нові санкції проти Росії. Головне за 14 вересня
Антикорупційний суд арештував ексміністра Степанова, США ввели нові санкції проти Росії. Головне за 14 вересня
14 вересня, 21:00

Політика

Чи причетний Іран до нападу на Ізраїль: CNN дізнався відповідь
Чи причетний Іран до нападу на Ізраїль: CNN дізнався відповідь
Фінляндія схвалила новий пакет військової допомоги Україні
Фінляндія схвалила новий пакет військової допомоги Україні
Ізраїль вводить заборонену зону довкола Сектора Гази
Ізраїль вводить заборонену зону довкола Сектора Гази
Канада оголосила про нову оборонну допомогу Україні
Канада оголосила про нову оборонну допомогу Україні
ХАМАС завдав нового ракетного удару по аеропорту Тель-Авіву (відео)
ХАМАС завдав нового ракетного удару по аеропорту Тель-Авіву (відео)
До Ізраїлю прибув глава МЗС Британії
До Ізраїлю прибув глава МЗС Британії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
Кличко, Монатік та Зібров. Хто прийшов на похорон Ніни Матвієнко (фото)
31K
Двоє місцевих жителів навели ракети на кафе у селі Гроза. Шокуюча переписка зрадників
23K
Ізраїль пояснив, чому не зміг захистити кордон – NYT
13K
Єдиний пункт пропуску між РФ та Україною не витримує потоку охочих виїхати
7139
Міноборони Ізраїлю оголосило про перехід до повноцінного наступу на Газу
6902
11 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Метінвест порахував, скільки треба сталі для відбудови інфраструктури та будинків
Сьогодні, 13:48
Напруга на фронті зростає: понад 100 боїв за добу
Сьогодні, 07:11
В Україні очікуються сильні заморозки: прогноз погоди на 11 жовтня
Сьогодні, 04:42
11 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Материнська компанія «Київстару» остаточно залишила російський ринок. Заява компанії
Вчора, 16:51
Нічна атака «Шахедів» і майже 40 боїв: свіжі дані Генштабу
Вчора, 07:13

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту