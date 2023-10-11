Ізраїль вводить заборонену зону довкола Сектора Гази

В'їзд на територію Сектора Гази тепер вважатиметься кримінальним злочином

Ізраїль оголосив закриту військову зону на території Сектора Гази й довкола неї, в'їзд туди суворо заборонений. Про це повідомляє пресслужба Збройних сил Ізраїлю (ЦАХАЛ).

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«ЦАХАЛ підкреслює, що територія Сектору Гази оголошена закритою військовою зоною, і повторює, що в'їзд туди суворо заборонений і становить серйозну загрозу безпеці, а також є кримінальним злочином. Солдати ЦАХАЛу ведуть бойові дії в цьому районі, і в'їзд в нього ставить під загрозу життя людей, а також завдає шкоди діяльності ЦАХАЛу», – пише пресслужба.

Збирані сили закликали цивільних бути пильними та не входити в заборонену територію, аби військові могли продовжувати виконувати свої місії.

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Нагадаємо, один із лідерів терористичної організації ХАМАС Халід Машаль виступив із закликом до всіх мусульман світу – «влаштувати євреям справжній погром, у рамках джихаду».