Сили ППО надвечір збили на Дніпропетровщині два ворожі дрони

Ворожі безпілотники знищили військові з Повітряного командування «Схід»

Сьогодні, 31 жовтня, надвечір українські захисники знищили два ворож безпілотники у небі над Дніпропетровською областю. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак в Telegram.

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За його словами, ворожі дрони знищили військові з Повітряного командування «Схід». «Відмінусували ще два ворожі безпілотники. Наші оборонці неба з ПвК «Схід» збили їх над Дніпровським та Криворізьким районами», – йдеться у повідомленні.

31 жовтня, увечері Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку у Дніпропетровській області.

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Триває 615-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 59 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав сім ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 31 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Сьогодні російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши чотири балістичні ракети Іскандер-М та зенітні керовані ракети С-400 по цивільній інфраструктурі. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є поранені серед цивільного населення.