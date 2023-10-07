Ізраїльська армія знищила «Палестинську вежу» в секторі Газа: кадри потрапили у прямий ефір

Журналістка Al Jazeera саме вела репортаж, коли споруду зруйнувала ракета.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) знищила 14-поверхову будівлю в секторі Газа а також «Палестинську вежу» у центрі міста. Попередньо, там розташовувався штаб ХАМАС. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. ХАМАС у відповідь обіцяє обстріл центру Ізраїлю.

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Момент влучання у будівлю Palestine Tower потрапив на відео. Журналістка Al Jazeera саме вела репортаж у прямому ефірі, коли споруду зруйнувала ракета.

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Раніше повідомлялося, що армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розраховує до кінця суботи, 7 жовтня, завершити зачистку терористів ХАМАС, які проникли на ізраїльську територію.

Також глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що його відомство працюватиме над тим, щоб в Ізраїлю, на територію якого бойовики ХАМАС здійснили масований напад, «було все, що йому потрібне для самозахисту».

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю. Бойовики Гази проникли до Сдероту – невеличкого міста в Південному окрузі Ізраїлю.

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Ізраїльська армія після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву вдарила по території Сектора Гази. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що його країна перебуває у стані війни, а не загострення конфлікту з Палестиною, і обов'язково переможе.

Між тим, Міністерство закордонних справ України створило оперативний штаб задля допомоги українцям в Ізраїлі. Наразі громадян України немає серед постраждалих внаслідок бойових дій.

До слова, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вказав на причетність Росії до подій в Ізраїлі.

Крім того, президент України Володимир Зеленський відреагував на воєнні дії, що розгорнулися в Ізраїлі. Він висловив співчуття всім, чиї рідні та близькі загинули від терористичної атаки.