Данілов розповів, що Україна зробила зі шпигунами із УПЦ МП

Контррозвідка займається виявленням священників, які допомагають Російській Федерації

Україна задіяла в обміні полоненими з Росією представників розвідки країни-агресора з УПЦ МП. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю «Укрінформу».

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«У цій інституції (УПЦ МП - ред.) було дуже багато представників так званої розвідувальної спільноти Російської Федерації. Частину з них ми вже обміняли на наших полонених. Це факти, які українці мають знати», – зазначив Данілов.

Він додав, що Росія впливала на Україну не лише через релігійні організацій, а й через агентурну мережу, яка продовжує працювати у державі. «Служба безпеки України бореться з цим, контррозвідка займається виявленням людей, які допомагають російській федерації. Що стосується московської церкви, я хочу зробити розподіл на дві частини. У нас до релігії немає жодних претензій. Людина може вірити в Бога, в Аллаха, в кого вважає за потрібне. У нас є претензії до установи, яка не зареєстрована у відповідний до українського законодавства спосіб. Ви хочете ходити молитися? Ідіть і моліться. Але інституції, які не зареєстровані у відповідний спосіб на території України, не можуть тут працювати», – наголосив Данілов.

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Нещодавно повідомлялося, що Україна повернула з російського полону 12 громадян. Серед них 10 військових та 2 цивільних.