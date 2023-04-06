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Данілов розповів, що Україна зробила зі шпигунами із УПЦ МП

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Данілов розповів, що Україна зробила зі шпигунами із УПЦ МП
фото ілюстративне

Контррозвідка займається виявленням священників, які допомагають Російській Федерації

Україна задіяла в обміні полоненими з Росією представників розвідки країни-агресора з УПЦ МП. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю «Укрінформу».

«У цій інституції (УПЦ МП - ред.) було дуже багато представників так званої розвідувальної спільноти Російської Федерації. Частину з них ми вже обміняли на наших полонених. Це факти, які українці мають знати», – зазначив Данілов.

Він додав, що Росія впливала на Україну не лише через релігійні організацій, а й через агентурну мережу, яка продовжує працювати у державі. «Служба безпеки України бореться з цим, контррозвідка займається виявленням людей, які допомагають російській федерації. Що стосується московської церкви, я хочу зробити розподіл на дві частини. У нас до релігії немає жодних претензій. Людина може вірити в Бога, в Аллаха, в кого вважає за потрібне. У нас є претензії до установи, яка не зареєстрована у відповідний до українського законодавства спосіб. Ви хочете ходити молитися? Ідіть і моліться. Але інституції, які не зареєстровані у відповідний спосіб на території України, не можуть тут працювати», – наголосив Данілов.

Нещодавно повідомлялося, що Україна повернула з російського полону 12 громадян. Серед них 10 військових та 2 цивільних.

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Теги: росія олігархи українці Україна Олексій Данілов розвідка обмін полоненими Українська православна церква Московська церква в Україні церква релігія

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