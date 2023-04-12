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Єгипет заперечує постачання Росії ракет: подробиці

Діана Гасюк
glavcom.ua
Єгипет заперечує постачання Росії ракет: подробиці
Єгипет не планував постачати ракети до РФ
фото з відкритих джерел

Високопоставлений єгипетський чиновник спростував постачання Росії реактивних снарядів для використання у війні проти України

Високопоставлений єгипетський чиновник заперечив повідомлення The Washington Post, в якому повідомлялося, що Єгипет таємно постачає Росії зброю, заявивши, що воно «не має правдивих підстав». Про це пише «Aljazeera».

The Washington Post повідомила, що, згідно з документами розвідки США, які оприлюднили, президент Єгипту Абдель Фаттах аль-Сісі планував постачати зброю РФ, але сказав офіційним особам тримати це в таємниці, «щоб уникнути проблем із Заходом».

У частині документа від 17 лютого йдеться про те, що аль-Сісі та високопосадовці Єгипту повинні були надати Росії артилерійські снаряди та порох.

Посадовець, який спілкувався з Al-Qahera News, назвав звіт Washington Post «підтасуванням інформації, яка не має правдивого підґрунтя», додавши, що Єгипет дотримується збалансованої зовнішньої політики, яка визначається миром, стабільністю та розвитком.

Щодо претензій про ракети Єгипту до Росії, речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив журналістам у вівторок, що вони «не бачать жодних ознак того, що Єгипет надає летальні озброєння Росії».

Кірбі додав, що Єгипет є «важливим партнером у сфері безпеки» і що відносини між ними сягають десятиліть.

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Теги: Єгипет чиновник президент озброєння

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