Росіяни передислокуються на Лиманському напрямку і під Мар’їнкою: прагнуть створити «широкий котел» для ЗСУ

Своїми діями агресор створює передумови для створення оперативного оточення українських угруповань

Росіяни не відмовились від тактики створення широкого котла для всього українського угруповання в Донецькій області.

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Наразі, на мою думку, найбільш напруженими точками є Лиманський та Мар’їнський напрямки.

На Лиманському напрямку окупанти намагаються продавити українську оборону та створити локальне оточення українських військ в районі Сіверська. Одночасні удари з району Кремінна у напрямку Торське-Лиман. Другий фланг – наступ з району Вугледару.

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На мою думку, це найбільш небезпечний сценарій.

На Лиманський напрямок наразі перекидаються додаткові підрозділи, йдеться про посилення особовим складом та важкою бронетехнікою. На Лиманському напрямку, біля Кремінної, з’явилися нові підрозділи 3-ї і 24-ї бригад спецпризначення, 144 мсд та 90-ї танкової дивізії ЗС РФ.

За інформацією місцевих джерел ГІ «Права Справа», з району Кремінна зафіксована передислокація БМП-2М з бойовим модулем Б05Я01 «Бережок». Основним його озброєнням є 30-мм гармата, яка призначена для боротьби з технікою і піхотою противника. У кормовій частині башти встановлений 30-мм автоматичний гранатомет АГ-30М із загальним боєкомплектом в 300 пострілів. На здвоєних пускових установках башти БМП розташовані протитанкові керовані ракети «Корнет».

Аналогічна ситуація на Мар’їнському напрямку. Там окупанти намагаються розвинути тактичний успіх. На Мар’їнському напрямку зафіксована передислокація окремих підрозділів 150-ї мсд Південного військового округу (місце постійної дислокації-м. Новочеркаськ).Крім того,зафіксована передислокація важкої бронетехніки противника, а саме: танків Т-90 М «Прорив» та БТР-82А. Це свідчить про те, що окупанти не відмовились від тактики створення широкого котла для всього українського угруповання в Донецькій області.

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Таким чином, своїми діями агресор створює передумови для створення оперативного оточення українських угруповань, які зосереджені в цьому районі. Інше питання, що завдяки злагодженим діям підрозділів Сил оборони України та героїзму кожного воїна, окупанти наразі не можуть здійснити свої плани.

Нагадаю, за інформацією Генштабу ЗСУ, основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом останньої доби, на зазначених ділянках фронту, відбито близько 30 атак противника.