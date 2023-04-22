ФСБ назвала ім'я «шпигуна» на заводі з виробництва зброї у Москві

Заступника начальника випробувальної лабораторії московського збройового заводу «Промтехнологія» заарештовано

Слідчі російської ФСБ звинуватили в державній зраді на користь зарубіжних країн громадянина РФ Дмитра Кічу - заступника начальника випробувальної лабораторії московського збройового заводу «Промтехнологія». На цьому заводі випускаються мисливські та спортивні гвинтівки під брендом ORSIS.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як уточнили у російських правоохоронних органах, суд уже відправив обвинуваченого до СІЗО.

Кіча заарештований у Москві і утримується в СІЗО «Лефортово», де з ним проводяться слідчі дії в рамках розслідування кримінальної справи.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Шпигуну» загрожує максимальне покарання до 20 років позбавлення волі.

До слова, 13 квітня у Швеції на нафтопереробному заводі Preemraff затримали громадянку Росії, яку підозрювали у корпоративному шпигунстві на підприємстві. За кілька днів шведський прокурор Джеймс фон Рейс зняв арешт із росіянки.

Російська IT-компанія «Лабораторія Касперського» сама оприлюднил докази того, що працює на російську армію.