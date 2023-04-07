Міжнародна федерація плавання підтримала допуск росіян та білорусів до змагань
Водночас федерація нібито продовжує підтримувати Україну
Міжнародна федерація плавання (World Aquatics) допустила російських та білоруських спортсменів до змагань під нейтральним прапором. Таке рішення прийняли на засіданні 6 квітня, йдеться на сайті федерації.
У заяві зазначається, що таке рішення ухвалено після великої кількості прохань учасників олімпійського руху до МОК. Хоча хто то ці спортсмени, які хочуть повернення росіян та білорусів до змагань, не повідомляється.
Для цього повернення бюро World Aquatics сформувало спеціальну робочу групу, аби та зайнялась вивченням усіх можливих варіантів для участі спортсменів із Росії та Білорусі на міжнародних змаганнях, але у статусі нейтральних атлетів.
Водночас у заяві сказано, що федерація нібито продовжує підтримувати Україну.
«World Aquatics підтверджує свою непохитну прихильність і турботу про Україну, зокрема про українських спортсменів з водних видів спорту, які постраждали від вторгнення в їхню країну. Українські спортсмени продовжують отримувати підтримку від World Aquatics та її партнерів, зокрема від LEN та Українських федерацій плавання, стрибків у воду та артистичного плавання, для підготовки та змагань», – йдеться у заяві.
Додамо, що кілька днів тому росіян та білорусів допустили до міжнародних змагань зі спортивної боротьби.
Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет на своєму засіданні ухвалив рішення допустити російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань в нейтральному статусі.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба гостро відреагував на рішення МОК.
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