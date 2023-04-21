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Президент МОК має зв’язок із бізнесом у Росії: деталі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Президент МОК має зв’язок із бізнесом у Росії: деталі
Президент МОК Томас Бах
фото: DW

Томас Бах, який дозволив повертатися до міжнародного спорту атлетам із РФ та Білорусі в нейтральному статусі, опосередковано пов'язаний із компанією, що має 11 представництв у Росії

Очільник Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах є головою наглядової ради двох компаній – Michael Weinig AG та Weinig International AG, що належать до німецького концерну Weinig Group – його дочірня продовжує працювати в РФ. Про це повідомляє Investigate.

Weinig Group із головним офісом у Німеччині є найбільшим у світі виробником машин і систем для обробки масиву деревини.

Як зазначається, дочірня компанія концерну Weinig RUS досі працює в Росії. Вона має 11 представництв у РФ та центральний офіс у Москві.

Нагадаємо, що МОК дозволив повернутися до міжнародного спорту атлетам із РФ та Білорусі в нейтральному статусі і за умови, що вони не є військовослужбовцями і не були помічені у підтримці війни в Україні. При цьому в командних видах спорту заборона залишилася в силі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба гостро відреагував на рішення МОК.

До слова, міністр Кабінету міністрів України, член виконкому НОКУ Олег Немчинов розповів про умови участі в Олімпіаді українських спортсменів.

«На засіданні уряду прийнято протокольне рішення про те, що ми беремо участь у відбіркових змаганнях (на Олімпіаду-2024 – «Главком») лише там, де немає росіян. Якщо українські федерації порушуватимуть це рішення, їх позбавлятимуть національного статусу», – заявив чиновник.

Українці, серед яких і відомі спортсмени, вже відреагували на скандальне рішення. Вони шоковані забороною брати участь у змаганнях, де є росіяни. 

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Теги: Томас Бах МОК росія спорт

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