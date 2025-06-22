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Росія атакувала Суми: пошкоджено приватні будинки

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія атакувала Суми: пошкоджено приватні будинки
У Сумах пролунали гучні вибухи
фото з відкритих джерел

Наразі триває обстеження території, працюють всі екстрені служби

У ніч на 22 червня російська окупаційна армія атакувала Суми. Гучні вибухи пролунали після 23:00, повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова.

За інформацією Григорова, ворог вдарив по околицях міста, у Зарічному районі Сумської громади. Внаслідок атаки було пошкоджено приватні будинки.

Григоров пише, що зараз триває обстеження території, працюють всі екстрені служби.

Раніше ми писали, що у ніч на 20 червня російська окупаційна армія вдарила по Одесі ударними безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера міста Геннадія Труханова.

За інформацією Труханова, внаслідок нічної атаки в Одесі пошкоджено кілька багатоповерхівок у середмісті, автомомбілі, а також корпуси закладів вищої освіти. На узбережжі через падіння ударного БпЛА виникла пожежа, вибуховою хвилею пошкоджено об’єкти рекреації. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється. На місці працюють екстрені служби.

Крім того, російські терористи вдруге за ніч атакували Харків ворожими дронами. У ніч на 20 червня під атакою російських військ опинились три райони міста. Наслідки повідомив мер міста Ігор Труханов, передає «Главком».

Як спершу повідомив Терехов, удар прийшовся по Новобаварському району. Згодом стало відомо, що «приліт» стався в Основʼянському районі Окупанти атакували приватний сектор.

Нагадаємо, близько 23:00 російські війська здійснили першу за ніч атаку на місто Харків. Під ударом опинились два райони міста: Київський та Шевченківський.

Для атаки ворог використав БпЛА типу «Герань-2». Внаслідок атаки пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, цивільне підприємство, спортивний комплекс, дитячий садок.

Через атаку пошкоджено понад 50 автівок. Наразі за медичною допомогою звернулось троє осіб. 

Теги: вибух Суми

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