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Лінія фронту станом на 30 травня. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Лінія фронту станом на 30 травня. Зведення Генштабу
фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 1092-й день війни

Окупанти завдали одного ракетного та 68 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та 107 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1384 дронів-камікадзе та здійснили 4355 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Новини війни в Україні

30 травня станом на 22:00 відбулося 149 бойових зіткненнь. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Харківському напрямку

Наші війська зупинили чотири атаки противника поблизу Вовчанська, Стариці та Кам’янки.

Лінія фронту станом на 30 травня. Зведення Генштабу фото 1

На Куп'янському напрямку

Противник здійснив сім наступальних дій на позиції наших оборонців в районах Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Загризового, Зеленого Гаю та в напрямку Піщаного. Українські захисники зупинили чотири ворожі атаки, ще три боєзіткнення досі триває.

Лінія фронту станом на 30 травня. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Протягом доби російські загарбники 24 рази атакували позиції українців поблизу населених пунктів Греківка, Копанки, Рідкодуб, Зелена Долина, Торське та в напрямках Нового Миру, Ольгівки, Карпівки. До цього часу незавершеними залишаються ще чотири боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 30 травня. Зведення Генштабу фото 3

На Краматорському напрямку

Наразі зафіксовано одне боєзіткнення. Загарбник намагався просуватись в районі Часового Яру.

Лінія фронту станом на 30 травня. Зведення Генштабу фото 4

На Торецькому напрямку

Росіяни сім разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районі Торецька та в напрямках Диліївки і Яблунівки. На даний час триває чотири боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 30 травня. Зведення Генштабу фото 5

На Покровському напрямку

Загарбницькі підрозділи 38 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Зоря, Русин Яр, Полтавка, Шевченко Перше, Миролюбівка, Звірове, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Новосергіївка, Удачне, Андріївка, Муравка, Котлярівка та Олексіївка. Дотепер триває три боєзіткнення. Під авіаударами опинилися Степанівка, Олександро-Калинове, Зоря, Яблунівка, Володимирівка, Никанорівка, Полтавка, Коптєве, Новоторецьке, Дружківка, Довга Балка, Горіхове, Олексіївка.

Лінія фронту станом на 30 травня. Зведення Генштабу фото 6

На Новопавлівському напрямку

Ворог 21 раз атакував поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Одрадне, Шевченко, Новопіль, Новосілка, Зелене Поле. Наші оборонці успішно зупинили 16 атак, ще п’ять боєзіткнень досі тривають. Авіаударів некерованими ракетами зазнали райони населених пунктів Новодарівка та Ольгівське.

Лінія фронту станом на 30 травня. Зведення Генштабу фото 7

На Гуляйпільскому напрямку

Ворог завдав авіаційних ударів по Полтавці та Залізничному некерованими авіаракетами; по Верхній Терсі, Долинці та Гуляйполю – авіабомбами.

Лінія фронту станом на 30 травня. Зведення Генштабу фото 8

На Курському напрямку

Підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили 28 атак російських загарбників, два боєзіткнення досі тривають.

Лінія фронту станом на 30 травня. Зведення Генштабу фото 9

Нагадаємо, триває 1192-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти Генштаб ворог росіяни

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