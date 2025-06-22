Сирський заявив про план ліквідації всіх Оперативних тактичних угруповань ЗСУ

Сирський розповів про кадрові зміни, що супроводжують перехід на корпусну систему

Сирський розповів про реорганізацію ЗСУ та ліквідацію Оперативних тактичних угруповань

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про перехід армії на нову управлінську структуру – систему корпусів. Ця реорганізація, що розпочалася минулого року, має на меті підвищити ефективність бойових дій та зменшити навантаження на органи військового управління. Про це він розповів під час зустрічі з українськими та закордонними журналістами, де був присутній «Главком».

Сирський пояснив, що ключова ідея полягає у зменшенні кількості об'єктів управління, які безпосередньо підпорядковані конкретному органу – армійському корпусу. На відміну від Оперативних тактичних угруповань (ОТУ), корпуси є органами військового управління, що діятимуть на постійній основі. За словами головнокомандувача, рівень ОСУВ (Об'єднаних Сил оперативного угруповання військ), яких наразі одне – ОСУВ «Хортиця» – залишається, а всі ОТУ поступово будуть ліквідовані.

«Перша черга управлінь армійських корпусів із підрозділами забезпечення вже завершили бойове злагодження та прийняли свої смуги відповідальності і визначені комплекти військ. Надалі – наступні черги, і так усі корпуси займуть свої смуги. Таким чином у нас буде завершений перехід на корпусну систему та відповідна перебудова нашої оборони», – повідомив Сирський.

Ця реорганізація, як сподівається головнокомандувач, дозволить більш ефективно використовувати всі наявні сили та засоби, оптимізувати розподіл артилерії, а також збільшити кількість підрозділів безпілотних систем.

«Я сподіваюся, що така реорганізація дасть нам можливість, по-перше, зекономити особовий склад, тобто більш раціонально використовувати наших військовослужбовців, які безпосередньо виконують бойові завдання. А також – створити більше дієздатних резервів, щоб мати змогу проводити активні контрнаступальні й наступальні дії», – зазначив Сирський.

Сирський також розповів про кадрові зміни, що супроводжують перехід на корпусну систему. Командири корпусів отримали право самостійно підбирати людей у штаби та заступників.

«Переважна більшість командирів корпусів – це колишні командири бригад, які відзначились на полі бою. Їхні заступники, начальники штабів – так само. Відбулося омолодження складу оперативного командування», – підкреслив головнокомандувач.

Він висловив сподівання, що така реорганізація дасть нові можливості у плані ефективності застосування частин, бойового досвіду, посилення контролю за бригадами, зменшення втрат та збільшення обсягів знищених ворогів.

Раніше «Главком» повідомляв про те, що у Збройних силах України завершується реорганізація структури військового управління – ЗСУ переходять на корпусну систему. Власне, це спроба запровадити новий спосіб менеджменту на полі бою. Про потребу цієї стратегічно важливої реформи останніми роками багато говорили і військові, й експертне середовище.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський прокоментував нещодавнє призначення майора Роберта Бровді, відомого як Мадяр, на посаду командувача Сил безпілотних систем. Сирський висловив високу оцінку новому очільнику та окреслив завдання, що стоять перед ним.

Також головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський підкреслив, що сучасна війна – це змагання економік та протистояння у науково-технічному прогресі. Сирський розповів про переваги України у війні дронів та технологічні виклики, з якими стикається українська армія.

Як відомо, головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський розповів про основні напрямки боротьби з ворожими ударними безпілотниками типу «шахед», що масово атакують тилові міста України. Він зазначив, що противник модернізував ці дрони, зробивши їх менш вразливими до деяких засобів ураження.

До слова, російські військові намагаються просуватися практично по всій лінії на Донбасі зіткнення, зосереджуючи найбільш інтенсивні штурмові дії на Лиманському, Добропільському, Покровському та Новопавлівському напрямках. Ситуація залишається складною.

Нагадаємо, росіяни намагаються створити «буферну зону» в прикордонні Сумської та Харківської областей, але ситуацію на Сумщині вдалося стабілізувати.

«Зараз росіяни зупинені по лінії Кіндратівка – Андріївка – Яблунівка – Юнаківка, далі лінія зіткнення виходить на державний кордон та частково переходить на територію Російської Федерації, в Глушковський район, де наші війська тримають плацдарм в 90 кв. км», – повідомив Олександр Сирський.