Російські атаки на заході України підштовхнули Польщу до несподіваного кроку

Польща розширює можливості системи оповіщення населення у прикордонних районах та готується до реагування на потенційні загрози

Польща встановить понад тисячу автоматизованих сирен, які можна дистанційно активувати у разі загрози, уздовж свого східного кордону через посилення російських ударів по західних регіонах України. Про це заявив міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марцін Кєрвінський, повідомляє «Главком» із посиланням на Польське радіо.

За словами Кєрвінського, Росія змінила тактику, а прикордонні переходи та інша інфраструктура поблизу польського кордону дедалі частіше зазнають атак із застосуванням реактивних безпілотників і ракет.

«Ми все частіше звертаємося до інструментів, призначених для протидії цим загрозам», – сказав польський міністр.

Він зазначив, що на початку 2024 року в регіоні було близько 30 справних сирен, які можна було активувати дистанційно. Нині їхня кількість зросла майже до 350.

Оновлення системи цивільного захисту відбувається після серії російських атак, які вплинули на життя цивільного населення та продемонстрували вразливість інфраструктури поблизу польського кордону.

Польща таким чином розширює можливості системи оповіщення населення у прикордонних районах та готується до реагування на потенційні загрози.

Нагадаємо, 17 вересня Росія атакувала захід України. Біля східного кордону вибухнув дрон, через це у Польщі підняли винищувачі та оголосили тривогу в кількох прикордонних районах.

У Польщі вранці 16 вересня тимчасово призупинили роботу аеропортів у Жешуві та Любліні. Обмеження запровадили на тлі російської атаки безпілотниками по Україні та роботи польської військової авіації.