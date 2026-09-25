Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни вдарили по медзакладу в Запоріжжі: є постраждалий

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни вдарили по медзакладу в Запоріжжі: є постраждалий
Атака РФ пошкодила лікарню в Запоріжжі
фото: Запорізька ОВА

Після влучання у будівлі спалахнула пожежа, рятувальникам довелося евакуювати п'ятьох людей

Російські війська вранці 25 вересня завдали ударів по Запоріжжю. Одне з влучань припало на медичний заклад, де виникла пожежа. Внаслідок атаки травмувався чоловік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Запорізьку обласну військову адміністрацію.

За даними ОВА, росіяни атакували низку об'єктів у місті. Після влучання в один із медичних закладів спалахнула пожежа.

Росіяни вдарили по медзакладу в Запоріжжі: є постраждалий фото 1
фото: Запорізька обласна військова адміністрація
Росіяни вдарили по медзакладу в Запоріжжі: є постраждалий фото 2
фото: Запорізька обласна військова адміністрація

З будівлі евакуювали п'ятьох людей. За попередньою інформацією, один чоловік отримав легкі травми. Йому надають необхідну медичну допомогу. Інформації про інших постраждалих наразі немає. Наслідки російської атаки уточнюються.

Росіяни вдарили по медзакладу в Запоріжжі: є постраждалий фото 3
фото: Запорізька обласна військова адміністрація
Росіяни вдарили по медзакладу в Запоріжжі: є постраждалий фото 4
фото: Запорізька обласна військова адміністрація

Нагадаємо, у ніч на 25 вересня російські війська також атакували Київ. У столиці пролунали вибухи. За даними Повітряних сил ЗСУ, у напрямку міста рухалися російські реактивні безпілотники, маршрути яких пролягали, зокрема, через Вишгород, Бровари, Коцюбинське та інші населені пункти Київської області.

За інформацією Київської міської військової адміністрації, у Солом'янському районі зафіксували падіння безпілотників на нежитлову будівлю та 25-поверховий житловий будинок.

Читайте також:

Теги: Запоріжжя Запорізька область окупанти дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Удари ЗСУ по портах окупантів уже мають відчутні економічні наслідки
Росія зіткнулася з новою проблемою після атак дронів: оголошено надзвичайну ситуацію
Вчора, 19:43
Росія вдарила по Запоріжжю, Сумах і Київщині – є загибла й поранені: головне за ніч 21 вересня
Росія вдарила по Запоріжжю, Сумах і Київщині – є загибла й поранені: головне за ніч 21 вересня
21 вересня, 05:50
фото: proagro.com.ua (ілюстративне)
Росія атакувала судно Танзанії, яка підтримує Москву: загинув капітан
17 вересня, 11:25
Росія вербує українців для фото об'єктів «Укрзалізниці»
Окупанти збирають дані про «Укрзалізницю». Компанія звернулася до громадян
16 вересня, 16:54
Від початку повномасштабного вторгнення знищено 345 автомобілів, ще 225 пошкоджено, а 80 захоплено
Росія пошкодила або знищила майже 2,7 тис. медичних об’єктів в Україні
8 вересня, 02:18
Буданов розповів про пропозицію України щодо припинення вогню
Україна пропонувала Путіну припинити бої на фронті під час візиту посланців Трампа
5 вересня, 12:46
Один із найважливіших об'єктів, уражених під час цієї серії атак, – Луганська ТЕС
Україна відповіла на удари РФ по Херсону: Сили безпілотних систем влаштували окупантам блекаут (відео)
28 серпня, 15:17
ВТБ банк втратив майже половину вартості акцій від початку року
Акції одного з найбільших банків Росії впали до історичного мінімуму
27 серпня, 06:16
Внаслідок влучання в житловий будинок загинула 66-річна жінка
Росіяни атакували Сумщину дронами: загинула жінка
27 серпня, 01:35

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 25 вересня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 25 вересня 2026 року
Росіяни вдарили по медзакладу в Запоріжжі: є постраждалий
Росіяни вдарили по медзакладу в Запоріжжі: є постраждалий
Втрати ворога станом на 25 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 25 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 вересня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 вересня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 25 вересня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 25 вересня 2026
Удар по Києву, вибухи в окупованому Луганську та Росії: головне за ніч 25 вересня
Удар по Києву, вибухи в окупованому Луганську та Росії: головне за ніч 25 вересня

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 вересня: ситуація на фронті
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 вересня 2026
55K
Ексглава Офісу президента подав позов проти Зеленського (документ)
54K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
52K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
50K
Вибори до Держдуми: як ми програли вибори на окупованих територіях

Новини

В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
23 вересня, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua