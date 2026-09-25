Росіяни вдарили по медзакладу в Запоріжжі: є постраждалий

Після влучання у будівлі спалахнула пожежа, рятувальникам довелося евакуювати п'ятьох людей

Російські війська вранці 25 вересня завдали ударів по Запоріжжю. Одне з влучань припало на медичний заклад, де виникла пожежа. Внаслідок атаки травмувався чоловік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Запорізьку обласну військову адміністрацію.

За даними ОВА, росіяни атакували низку об'єктів у місті. Після влучання в один із медичних закладів спалахнула пожежа.

фото: Запорізька обласна військова адміністрація

фото: Запорізька обласна військова адміністрація

З будівлі евакуювали п'ятьох людей. За попередньою інформацією, один чоловік отримав легкі травми. Йому надають необхідну медичну допомогу. Інформації про інших постраждалих наразі немає. Наслідки російської атаки уточнюються.

фото: Запорізька обласна військова адміністрація

фото: Запорізька обласна військова адміністрація

Нагадаємо, у ніч на 25 вересня російські війська також атакували Київ. У столиці пролунали вибухи. За даними Повітряних сил ЗСУ, у напрямку міста рухалися російські реактивні безпілотники, маршрути яких пролягали, зокрема, через Вишгород, Бровари, Коцюбинське та інші населені пункти Київської області.

За інформацією Київської міської військової адміністрації, у Солом'янському районі зафіксували падіння безпілотників на нежитлову будівлю та 25-поверховий житловий будинок.