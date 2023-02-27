Путін віддав хід війни в Україні під контроль міноборони РФ – ISW

Путін сподівається на досягнення своїх амбіцій в Україні

Російський диктатор готує народ до тривалої і болісної війни

Після того, як основна частина з 300 тис. мобілізованих резервістів прибула з підрозділами в Україну, президент РФ Володимир Путін дозволив російському міноборони відновити контроль над усіма російськими силами в Україні. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики назвали ряд подій, які свідчать про це:

11 січня Путін призначив Герасимова командувачем об'єднаного угруповання військ в Україні, підпорядкувавши йому Суровікіна.

Міністерство оборони Росії почало активну інтеграцію 1-го та 2-го армійських корпусів «ДНР» і «ЛНР» у російську армію та, як повідомляється, усуває довірених командувачів, що викликає негативну реакцію в ультранаціоналістичній спільноті.

Міністерство оборони Росії також намагається обмежити ПВК «Вагнера» в отриманні боєприпасів і припинило вербування в’язнів «Вагнером» на користь власних зусиль вербування в’язнів.

Герасимов зняв з «Вагнера» відповідальність за Бахмут, почав вводити в цей район російські звичайні військові підкріплення та наказав офіційним російським каналам використовувати евфемізм для військ «Вагнера» без використання назви компанії.

Повідомляється, що міноборони Росії виношує ідеї щодо обмеження діяльності військових блогерів на передовій і запроваджує нові правила оперативної безпеки та дисципліни.

«Явні зусилля Путіна підготувати російський народ до тривалої та болісної війни свідчать про те, що він усвідомив, що лише російське МО може фактично підтримувати великі механізовані сили, які йому потрібні, щоб мати надію на досягнення своїх амбіцій в Україні», – йдеться в аналізі ISW.

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Ключові висновки ISW за 26 лютого:

Заступник начальника Головного управління розвідки України Вадим Скібіцький заявив, що українські війська будуть готові до контрнаступу наступної весни, а однією зі стратегічних цілей України буде вбити клин у російський фронт на півдні України між Кримом і РФ.

Президент Росії Володимир Путін неправдиво заявив, що Захід намагається розколоти Російську Федерацію, і припустив, що безпекова допомога Заходу Україні робить Захід учасником війни.

Путін спирався на давню риторичну лінію зусиль для посилення внутрішньої підтримки війни, неправдиво стверджуючи, що Захід загрожує виживанню російського народу як єдиної етнічної групи.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що типи систем, які Захід надає Україні, визначатимуть, наскільки далеко російським силам потрібно буде відсунути загрози від кордонів Росії, ймовірно, для підтримки поточної російської інформаційної операції, спрямованої на перешкоджання постачанню Заходом конкретних систем на Україну.

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс 25 лютого заявив, що ЦРУ впевнене в тому, що керівництво Китаю розглядає можливість надання Росії летального обладнання, але поки не прийняло остаточного рішення.

Російські війська продовжували вести безуспішні дії на північний захід від Сватового та поблизу Кремінної.

До слова, 26 лютого Україна запровадила санкції проти причетних до ПВК «Вагнера», а також юридичних осіб, які забезпечують функціонування бойовиків.