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ЗСУ відновили втрачені позиції поблизу Авдіївки: аналіз ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЗСУ відновили втрачені позиції поблизу Авдіївки: аналіз ISW
фото з відкритих джерел

Українські війська відбили російські атаки на південь від Роботиного та в районі Новопокровки

Українські сили атакували російські позиції в смузі дерев на південь від Степового, поблизу Авдіївки та відновили втрачені позиції. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських військ

Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Синьківки та Петропавлівки і поблизу Серебрянського лісництва, Тернів та Білогорівки.

Міноборони РФ стверджувало, що українські сили атакували поблизу Синьківки на Куп'янському напрямку та поблизу Торського, Ямполівки, Діброви.

Український Генштаб повідомив про невдалі атаки росіян поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Генштаб ЗСУ також підтвердив, що українські війська продовжують штурмові дії на південному фланзі Бахмута.

Опубліковані 4 грудня геолокаційні кадри показують, що російські війська нібито просунулися поблизу водосховища на північ від Авдіївки. «Воєнкори» РФ заявляли, що тривають важкі бої поблизу Авдіївського коксохімічного заводу і в промисловій зоні.

Український Генштаб повідомив про невдалі наступальні операції росіян на схід від Новокалинового і Новобахмутівки, а також поблизу самої Авдіївки, Степового, Сіверного і Первомайського.

Українські сили нещодавно контратакували поблизу Авдіївки та відновили втрачені позиції. Опубліковані 4 грудня геолокаційні кадри показують, як українські війська атакують російські позиції в смузі дерев на південь від Степового приблизно 1 грудня.

Генштаб ЗСУ заявив, що українські сили відбили російські атаки поблизу Мар’їнки та Новомихайлівки.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська відбили російську атаку поблизу Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки). Російські джерела стверджували, що війська РФ продовжують атакувати ліси поблизу Старомайорського.

«Воєнкори» РФ стверджували, що ЗСУ атакували російські сили на захід від Роботиного та поблизу Новопрокопівки і Вербового. Міноборони РФ також стверджувало, що росіяни нібито відбили українську наземну атаку поблизу Нестерянки (12 км на північний захід від Роботиного).

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські атаки на південь від Роботиного та в районі Новопокровки.

4 грудня українські війська продовжили наземні операції на східному (лівому) березі Херсонської області і нещодавно зайняли підтверджену позицію на острові Білогрудний на південний захід від Херсона.

Раніше повідомлялося, що 3 грудня, Сили оборони України завдали удару по окупованому Луганську. Було уражено нафтово-мастильні склади росіян. 

До слова, Україна веде розробку довгих ракет типу «Нептун», а також модернізацію зенітно-ракетних комплексів С-300 та «Бук».

Теги: Міноборони Генштаб Міноборони РФ Україна росіяни

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