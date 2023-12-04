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ЗСУ підтвердили удар по нафтово-мастильним складам у Луганську

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ підтвердили удар по нафтово-мастильним складам у Луганську
фото з відкритих джерел

Унаслідок атаки спалахнула потужна пожежа, загорівся один із резервуарів

Учора, 3 грудня, Сили оборони України завдали удару по окупованому Луганську. Було уражено нафтово-мастильні склади росіян. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ в Telegram.

«Вчора 3 грудня 2023 Сили оборони нанесли успішний вогневий удар по нафтово-мастильним складам», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вони перебувають у межах тимчасово окупованого Луганська.

Раніше повідомлялося, що в тимчасово окупованому Луганську вночі невідомі безпілотники атакували нафтобазу. Там спалахнула масштабна пожежа.

Теги: пожежа ЗСУ війна

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