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Блінкен візьме участь у зустрічі Ради Україна-НАТО

Діана Гасюк
glavcom.ua
Блінкен візьме участь у зустрічі Ради Україна-НАТО
Державний секретар США Ентоні Блінкен
фото з відкритих джерел

 Блінкен перебуватиме у Брюсселі 27-29 листопада

Державний секретар США Ентоні Блінкен візьме участь у першій міністерській зустрічі Ради Україна-НАТО. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту США.

Блінкен відправиться до Брюсселя з 27 по 29 листопада для участі у засіданні міністрів закордонних справ країн НАТО, включно з першою зустріччю міністрів закордонних справ Ради НАТО-Україна.

«Державний секретар Ентоні Блінкен поїде до Брюсселя, 27-29 листопада 2023 року, щоб взяти участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, зокрема у першому засіданні міністрів закордонних справ Ради Україна-НАТО», – йдеться у повідомленні.

Блінкен наголосить на непохитній відданості НАТО Україні в її боротьбі проти російської агресії, а також на підтримці демократії та регіональної стабільності на Західних Балканах та обговорить пріоритети Вашингтонського саміту НАТО у липні 2024 року.

Нагадаємо, Україна та НАТО започаткували Раду з управління проєктами комплексного пакету допомоги, які спрямовані на зміцнення обороноздатності нашої країни.

Як повідомлялося, Росії може вистачити до шести років для того, щоб відновити свою армію та напасти на НАТО. Про це йдеться у звіті аналітиків Німецького товариства зовнішньої політики. Зазначається, що якщо війну в Україні буде заморожено, Росії вистачить шість років для підготовки військ до прямого конфлікту з Альянсом.Попри значні втрати росіян на війні проти України, Росія може підготувати близько 280 тис. новобранців на рік. Через шість років це буде приблизно 1,7 млн, а через десять років – приблизно 2,8 млн осіб, які пройшли військовий вишкіл.

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Теги: НАТО Ентоні Блінкен Україна росія

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