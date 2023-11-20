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Глави МЗС України та Танзанії вперше провели розмову: подробиці

Діана Гасюк
glavcom.ua
Глави МЗС України та Танзанії вперше провели розмову: подробиці
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
фото з відкритих джерел

Дипломати обговорили глобальну продовольчу безпеку, а також ідеї для розвитку двосторонньої співпраці

Міністр закордонних справ України вперше в історії провів телефонну розмову з колегою з міністерства закордонних справ Танзанії, Дженуарі Макамбою. Про це повідомляє МЗС України.

За даними відомства, розмова відбулась у понеділок, 20 листопада.

Під час діалогу дипломати обговорили глобальну продовольчу безпеку, а також ідеї для розвитку двосторонньої співпраці та поглиблення зв’язків України з африканськими країнами.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Велика Британія продовжить економічну та військову підтримку України, Київ і Лондон сповнені рішучості працювати разом заради перемоги України. 

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки виділили Україні озброєння на $100 млн. 

До слова, США очікують, що Україна продовжуватиме витісняти росіян зі своєї території і в зимовий період. 

Нагадаємо, триває 635-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 54 бойових зіткнення. Ворог завдав три авіаційних удари, здійснив 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. 

Теги: міністр Велика Британія Україна інфраструктура озброєння Дмитро Кулеба населення ворог Лондон

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