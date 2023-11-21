Україна отримує на 30% менше снарядів після початку війни на Близькому сході – ЗМІ

Стверджується, що поставки життєво необхідних снарядів становлять не більше 70% від загальних поставок

Не виключено, що частину озброєння, яке призначалося Україні, перенаправлено до Ізраїлю

Постачання артилерійських снарядів українським військам впали на 30% після початку війни на Близькому сході. Про це виданню ABC News повідомив анонімний український чиновник.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що 155-мм артилерійські снаряди, можливо, є найважливішими боєприпасами для України в боротьбі з російськими військами, а частина американських запасів, що призначалися для України, були перенаправлені до Ізраїлю.

У статті йдеться, що офіційні особи Сполучених Штатів за останні тижні кілька разів заявляли, що постачання боєприпасів Ізраїлю не вплине на війну в Україні. «Але це вплинуло», – повідомив український чиновник, і додав, що поставки цих артилерійських снарядів становлять «близько 60-70% від загальних поставок України».

Будь ласка, читайте текст після реклами

В той самий час високопоставлений представник Міністерства оборони США заявив, що скорочення боєприпасів «не має абсолютно ніякого відношення до того, що відбувається в Секторі Гази». Він пояснив, що президентські пакети повноважень щодо скорочення запасів «починають складатися за кілька тижнів до цього, тому немає ніякого зв'язку між тим, що відбувається в Секторі Гази, і тим, що відбувається в Україні».

Нагадаємо, міністерство оборони США оголосило про надання додаткової допомоги Україні у сфері безпеки та оборони. Це 51 транш обладнання, наданий адміністрацією президента США Джо Байдена із запасів Міністерства оборони для України із серпня 2021 року. Пакет містить додаткові засоби ППО, артилерійські боєприпаси, протитанкову зброю та інше обладнання