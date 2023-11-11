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Ілон Маск дав «цінну» пораду Зеленському

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ілон Маск дав «цінну» пораду Зеленському
Ілон Маск уже зробив не одну скандальну заяву щодо війни РФ проти України
фото з відкритих джерел

Мільярдер вважає, що Зеленському слід розпочати прямі переговори з Путіним

Американський мільярдер і бізнесменІлон Маск відзначився черговою провокаційною заявою щодо війни Росії проти України.

У черговому інтерв'ю власник компанії SpaceX заявив, що, якщо Україна продовжить воювати проти Росії, «багато людей загине без значних територіальних змін».

Також Маск висловив впевненість, що президенту України Володимиру Зеленському слід розпочати прямі переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. «Зеленському не треба відправляти на смерть у цій війні цвіт української нації. Я думаю, що він повинен особисто зустрітися з Путіним», – заявив він.

Крім того, мільярдер переконаний, що треба «співчувати російським хлопцям». «Вони не просилися на передову, вони просто змушені там бути. Я думаю, що більшість із них не мають ненависті до іншої сторони. Сюди пасує стара приказка часів Першої світової війни: «Молоді хлопці, які не знають один одного, вбивають один одного від імені старих чоловіків, які знають один одного. Який у цьому сенс?» – сказав Маск.

Нагадаємо, нещодавно Ілон Маск висловив переконання, що Україна програє у війні, розв’язаній проти неї Росією, а український президент Володимир Зеленський не визнає поразки на полі бою.

Раніше Маск зробив чергове скандальне висловлювання щодо війни Росії проти України. Так, Маск підтримав думку американського бізнесмена Девіда Сакса, який розкритикував надання США військової допомоги Україні. Маск назвав дурнями тих, хто підтримує це.

Теги: Ілон Маск війна путін росія Україна Володимир Зеленський

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