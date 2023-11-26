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В окупованих містах Донеччини прогриміли вибухи: в кількох районах зникло світло

Діана Гасюк
glavcom.ua
В окупованих містах Донеччини прогриміли вибухи: в кількох районах зникло світло
У тимчасово окупованих містах Донеччини пролунали вибухи
фото: Telegram

Наразі половина Донецька – без світла

У ніч проти 26 листопада пролунали вибухи в тимчасово окупованому Харцизьку, у місті Зугрес та у Макіївці. Після цього у частині Донецька зникло світло. Про це повідомляють моніторингові канали

У соціальних мережах поширили інформацію про заграву та «синє небо» вночі, настільки потужними були спалахи. Світло від деяких освітлювало все довкола. 

Також повідомляється, що є влучання у тимчасово окупованій Макіївці, у декількох районах Донецька та Макіївки зникло світло.

Згідно з повідомленнями у соціальних мережах, наразі половина Донецька – без світла. Також світло відсутнє у деяких тимчасово окупованих містах на Донбасі.

У соціальних мережах також повідомляють, що тимчасово окупований Маріуполь теж нині знеструмлений.

Раніше повідомлялося, що 7 листопада , у тимчасово окупованому Донецьку прогриміли вибухи. Унаслідок обстрілу постраждала будівля, в якій росіяни зареєстрували «Центр безпілотних систем».

У місцевих каналах було опубліковано відео, на якому видно постраждалу від «прильоту» будівлю.

Також місцеві пабліки пишуть про нібито загиблих і поранених. Офіційної інформації поки не надходило.

ЗМІ повідомляють, що за цією адресою зареєстровано так званий «Республіканський центр безпілотних систем імені Володимира Жоги».

Нагадаємо, надвечір 31 жовтня у тимчасово окупованому Донецьку сталася пожежа внаслідок обстрілу. Палали цистерни із пальним в районі станції Мушкетове. 

Теги: Маріуполь росіяни Донецк вибух

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