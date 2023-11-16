Росія змінила тактику дронових атак: Повітряні сили розкрили деталі

Стандартний час, коли РФ випускає безпілотники: з 22:00 до 3-4 ночі

Російські загарбники змінили тактику атак по Україні, випустивши ударні дрони зранку, а не вночі. Загалом безпілотників не менше 10. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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«Цього разу противник дещо змістив часові рамки завдання ударів. Маємо зараз о пів на 9, але тривоги ще тривають. Зазвичай в цей час ми даємо статистику збиття, скільки летіло, куди й що вдалося знищити в повітряному просторі. Цього разу близько 10 БПЛА атакували Україну», – зазначив він.

Речник пояснив, що «стандартний час» для російських дронових атак: з 22:00 до 3-4 ночі. Росіяни завдавали удари хвилями з різних напрямків. Речник нагадав, що раніше загарбники завдавали ударів вдень, але такий час атак полегшував роботу українській ППО.

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«Перед цим, якщо увійти в стандартний відрізок часу, 22:00 і ніч, то вони завдавали ударів вдень. І побачили, що вдень нашим Силам оборони простіше збивати, тому що є візуальна прив'язка до цілі. Тому власне був обраний нічний час. Зараз ночі трошки довші і видимість вранці залежить від погодних умов передусім. Тому теж непросто виявляти візуально ці повітряні цілі, бо є хмарність і туман. Це все ускладнює роботу мобільним вогневим групам, яким потрібна вкрай саме візуальна прив'язка до цілі», – додав Ігнат.

За словами речника, напередодні в Полтавській області також працювала протиповітряна оборона. У регіоні внаслідок бойової роботи була знищена російська ракета Х-59.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 16 листопада, на Хмельниччині жителі області чули звуки вибухів. Спрацювали сили протиповітряної оборони.

Триває 631-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень. Минулої доби російські терористичні війська завдали чергових ракетних ударів по цивільних об’єктах в Селідовому Донецької області та Зарічному Запорізької області. Крім того, сьогодні вночі окупанти знову завдали чергових ракетно-авіаційних ударів по Україні, триває атака БпЛА типу Shahed-136/131.