ЗСУ вперше отримають ракети AIM-7 Sparrow: чим вони відомі

Під час В'єтнамській війни 600 ракет AIM-7 збили майже 55 в'єтнамських літаків

Сполучені Штати в межах нового пакету військової допомоги передали Україні самонавідні авіаракети AIM-7 Sparrow. Про це повідомила пресслужба Пентагону.

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AIM-7 Sparrow – це американська ракета класу «повітря-повітря», яка має середню дальність дії та напівактивну радіолокаційну головку самонаведення. Ракета поповнила озброєння армії США у 1956 році. До поточного року вона пройшла велику кількість модернізацій. Крім того, у США існує ще й зенітний варіант ракети корабельного базування RIM-7 Sea Sparrow.

На початку розробки ракети, у 1947 році, конструктори виявили, що 127-міліметрова ракета має замалий діаметр для розміщення необхідної апаратури. Тому вони розробили більшу, 203-міліметрову ракету.

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Через рік відбулося її перше випробування. При цьому перше успішне перехоплення повітряної цілі AIM-7 Sparrow здійснила лише у 1952 році, а ще через чотири роки її було прийнято на озброєння.

Історія застосування

Вперше AIM-7 Sparrow використана у В'єтнамській війні. Тоді 600 ракет AIM-7 збили майже 55 в'єтнамських літаків.

Однак ракета виявилась неефективною та незручною у застосуванні. Через недосконалість системи самонаведення льотчики мусили зближуватися з противником. Ракета також поступалась ефективністю і у ближньому бою ракеті AIM-9 Sidewinder.

У 1982 році під час Ліванської війни цими ракетами ізраїльтяни збили 10 сирійських літаків МіГ-21 та МіГ-23. А 1984 року саудівські F-15 за допомогою ракет AIM-7 ліквідували іранський винищувач F-4Е.

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Більш досконала ракета AIM-120 AMRAAM з'явилась у 2000-х роках. Тоді Sparrow була знята з озброєння, однак залишалася у резерві. Тим не менш, у США все ще використовують варіант ракети корабельного базування – RIM-7 Sea Sparrow.

Бойові характеристики

Стартова вага: 231,2 кг

Маса бойової частини: 39 кг

Дальність пуску у передню півсферу: 70 км

Довжина: 3,66 м

Діаметр: 0,203 м

Розмах крил: 0,81 м

Час роботи двигуна: 2,8 сек.

Швидкість: чотири махи

Нагадаємо, 31 травня міністерство оборони США оголосило про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України в сфері безпеки та оборони. До нового військового пакету входять, зокрема, боєприпаси для ЗРК Patriot, боєприпаси для артилерії та Himars, авіаційні ракети Zuni та AIM-7.