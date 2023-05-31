Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ вперше отримають ракети AIM-7 Sparrow: чим вони відомі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ЗСУ вперше отримають ракети AIM-7 Sparrow: чим вони відомі
Авіаракета AIM-7 Sparrow
фото: Pinterest

Під час В'єтнамській війни 600 ракет AIM-7 збили майже 55 в'єтнамських літаків

Сполучені Штати в межах нового пакету військової допомоги передали Україні самонавідні авіаракети AIM-7 Sparrow. Про це повідомила пресслужба Пентагону.

AIM-7 Sparrow – це американська ракета класу «повітря-повітря», яка має середню дальність дії та напівактивну радіолокаційну головку самонаведення. Ракета поповнила озброєння армії США у 1956 році. До поточного року вона пройшла велику кількість модернізацій. Крім того, у США існує ще й зенітний варіант ракети корабельного базування RIM-7 Sea Sparrow.

На початку розробки ракети, у 1947 році, конструктори виявили, що 127-міліметрова ракета має замалий діаметр для розміщення необхідної апаратури. Тому вони розробили більшу, 203-міліметрову ракету.

Через рік відбулося її перше випробування. При цьому перше успішне перехоплення повітряної цілі AIM-7 Sparrow здійснила лише у 1952 році, а ще через чотири роки її було прийнято на озброєння.

Історія застосування

Вперше AIM-7 Sparrow використана у В'єтнамській війні. Тоді 600 ракет AIM-7 збили майже 55 в'єтнамських літаків.

Однак ракета виявилась неефективною та незручною у застосуванні. Через недосконалість системи самонаведення льотчики мусили зближуватися з противником. Ракета також поступалась ефективністю і у ближньому бою ракеті AIM-9 Sidewinder.

У 1982 році під час Ліванської війни цими ракетами ізраїльтяни збили 10 сирійських літаків МіГ-21 та МіГ-23. А 1984 року саудівські F-15 за допомогою ракет AIM-7 ліквідували іранський винищувач F-4Е.

Більш досконала ракета AIM-120 AMRAAM з'явилась у 2000-х роках. Тоді Sparrow була знята з озброєння, однак залишалася у резерві. Тим не менш, у США все ще використовують варіант ракети корабельного базування – RIM-7 Sea Sparrow.

Бойові характеристики

  • Стартова вага: 231,2 кг
  • Маса бойової частини: 39 кг
  • Дальність пуску у передню півсферу: 70 км
  • Довжина: 3,66 м
  • Діаметр: 0,203 м
  • Розмах крил: 0,81 м
  • Час роботи двигуна: 2,8 сек.
  • Швидкість: чотири махи 

Нагадаємо, 31 травня міністерство оборони США оголосило про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України в сфері безпеки та оборони. До нового військового пакету входять, зокрема, боєприпаси для ЗРК Patriot, боєприпаси для артилерії та Himars, авіаційні ракети Zuni та AIM-7.

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Над Україною летять супутники Ілона Маска (відео)
Над Україною летять супутники Ілона Маска (відео)
ЗСУ вперше отримають ракети AIM-7 Sparrow: чим вони відомі
ЗСУ вперше отримають ракети AIM-7 Sparrow: чим вони відомі
США оголосили новий пакет військової допомоги: що отримає Україна
США оголосили новий пакет військової допомоги: що отримає Україна
Зеленський відвідав Одещину, Одеську ОВА очолив скандальний прокурор. Головне за 31 травня
Зеленський відвідав Одещину, Одеську ОВА очолив скандальний прокурор. Головне за 31 травня
Росія змінює імена та дати народження депортованим українським дітям
Росія змінює імена та дати народження депортованим українським дітям
Дуже висока загроза ракетної атаки. «Південь» повідомив про ймовірні плани ворога
Дуже висока загроза ракетної атаки. «Південь» повідомив про ймовірні плани ворога

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
42K
Голова Держаудитслужби Алла Басалаєва: Результати ревізії Міноборони – це 3 тис. сторінок. Документ таємний
18K
«Із хати вийшла – вікон немає». Як на Білгородщині розмовляють українською (відео)
14K
Нова загроза Києву з боку Білорусі: що врятує столицю
9186
31 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8882
Легіон «Свобода Росії» вербує тисячі росіян для нападу на Москву – The Times
7162
У Краснодарському краї РФ спалахнув нафтопереробний завод (відео)

Новини

Російські війська припинили наступ на Бахмутському напрямку – Генштаб
Сьогодні, 06:26
Атака на Київ, вибори у Туреччині: головне за ніч
29 травня, 06:59
Знищено вісім ракетних комплексів і відбито десятки атак ворога: свіжі дані з фронту
29 травня, 06:24
Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 29 травня
29 травня, 05:57
Масштабна повітряна тривога тривала понад чотири години
29 травня, 05:05
У Києві лунають вибухи (оновлено)
29 травня, 03:47

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту