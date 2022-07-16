ЗСУ з комплексів Himars знищили чотирьох полковників десантної дивізії РФ

Системи залпового вогню Himars нищать об'єкти російських окупантів

У результаті українських ударів із комплексів Himars по ворожих позиціях загинули або були поранені чотири заступники командира російської 106-ї повітряно-десантної дивізії. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Російські ЗМІ повідомили про загибель заступників командира 106-ї дивізії полковника Сергія Кузьмінова, полковника Андрія Васильєва та полковника Максима Кудріна.

Тим самим вони підтвердили українські заяви про те, що удари Himars по Шахтарську 9 липня вбили або поранили значну частину керівництва 106-ї дивізії.

Аналітики ISW також посилаються на інформацію Українського центру стратегічних комунікацій 12 липня, в якому повідомляється, що один невказаний заступник командира 106-ї повітряно-десантної дивізії перебуває у важкому стані.

Ключові висновки аналітиків ISW:

Російські війська, ймовірно, виходять із оперативної паузи, починаючи наземні наступи на Донбасі

Російські війська продовжували обороняти зайняті позиції на харківському напрямку, щоб не допустити просування українських військ до російського кордону в Харківській області

15 липня російські війська продовжували систематичні обстріли цивільної інфраструктури, об’єкти житлової інфраструктури, рекреаційні заклади та навчальні заклади Миколаєва

Місцева влада Челябінської області 15 липня оголосила про завершення формування добровольчого батальйону

Російська окупаційна влада продовжувала запроваджувати нові заходи контролю на окупованих територіях.

Як повідомлялося, системи залпового вогню Himars вже знищили понад 30 логістичних об’єктів російських військ.