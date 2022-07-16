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  4. ЗСУ з комплексів Himars знищили чотирьох полковників десантної дивізії РФ
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    Події в Україні

    ЗСУ з комплексів Himars знищили чотирьох полковників десантної дивізії РФ

    ЗСУ з комплексів Himars знищили чотирьох полковників десантної дивізії РФ

    Системи залпового вогню Himars нищать об'єкти російських окупантів

    У результаті українських ударів із комплексів Himars по ворожих позиціях загинули або були поранені чотири заступники командира російської 106-ї повітряно-десантної дивізії. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

    Російські ЗМІ повідомили про загибель заступників командира 106-ї дивізії полковника Сергія Кузьмінова, полковника Андрія Васильєва та полковника Максима Кудріна.

    Тим самим вони підтвердили українські заяви про те, що удари Himars по Шахтарську 9 липня вбили або поранили значну частину керівництва 106-ї дивізії.

    Аналітики ISW також посилаються на інформацію Українського центру стратегічних комунікацій 12 липня, в якому повідомляється, що один невказаний заступник командира 106-ї повітряно-десантної дивізії перебуває у важкому стані.

    Ключові висновки аналітиків ISW:

    • Російські війська, ймовірно, виходять із оперативної паузи, починаючи наземні наступи на Донбасі
    • Російські війська продовжували обороняти зайняті позиції на харківському напрямку, щоб не допустити просування українських військ до російського кордону в Харківській області
    • 15 липня російські війська продовжували систематичні обстріли цивільної інфраструктури, об’єкти житлової інфраструктури, рекреаційні заклади та навчальні заклади Миколаєва
    • Місцева влада Челябінської області 15 липня оголосила про завершення формування добровольчого батальйону
    • Російська окупаційна влада продовжувала запроваджувати нові заходи контролю на окупованих територіях.

    Як повідомлялося, системи залпового вогню Himars вже знищили понад 30 логістичних об’єктів російських військ.

    Читайте також: Після оперативної паузи війська РФ готують масштабний наступ – ISW
    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ з комплексів Himars знищили чотирьох полковників десантної дивізії РФ