П'ятий рік війни як точка зламу: аналіз CNN щодо майбутнього України у 2026

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
П’ятий рік війни як точка зламу: аналіз CNN щодо майбутнього України у 2026
26 листопада у Краматорську чоловік іде поряд із пошкодженою будівлею
фото: Reuters/Анатолій Степанов

Ключовим фактором 2026 року у російсько-українській війні стане позиція США – чи вирішить Трамп надавити на Путіна або відмовитися від України?

Настання 2026 року обіцяє стати переломним етапом для всієї світової спільноти, проте саме для України цей період може визначити фінальну траєкторію війни. Аналітики CNN зазначають, що в лютому повномасштабне вторгнення увійде у свій п’ятий рік – термін, який часто стає критичним для сторін через виснаження ресурсів або вимушений перехід до ва-банку, передає «Главком».

Попри те, що початкові плани Кремля щодо швидкого захоплення Києва зазнали краху, а Росія втратила понад мільйон військових і фактично ув'язла у виснажливих боях поблизу власних кордонів, Володимир Путін досі не демонструє готовності до відступу. Для диктатора 2026-й є черговою можливістю спробувати зламати опір України, використовуючи тактику «м’ясних штурмів» та повільного захоплення територій ціною колосальних жертв. Наразі ситуація виглядає як стратегічний глухий кут, де жодна зі сторін не має ресурсів для миттєвого прориву.

Ключовим фактором 2026 року стане не стільки поле бою, скільки політична воля Вашингтона. За інформацією ЗМІ, адміністрація Дональда Трампа намагатиметься досягти мирної угоди, яка б передбачала відмову України від частини земель в обмін на гарантії безпеки. Головна інтрига року полягає в тому, як поведеться Білий дім, якщо Путін знову відкине компроміси. Чи звинуватить Трамп російського лідера у зриві домовленостей, чи вирішить остаточно скоротити допомогу Києву, залишивши його віч-на-віч з агресором – саме ця відповідь може зробити п'ятий рік війни вирішальним.

Як відомо, рішення Європейського Союзу надати Україні кредит у 90 млрд євро, так само як і останні заяви російського диктатора Володимира Путіна, свідчать про те, що війна в Україні триватиме й надалі. Про це пише почесний професор міжнародних відносин Міського коледжу Нью-Йорка Раджан Менон у колонці для The Guardian.

«Європа кинула Україні рятівне коло, але нам не слід мати ілюзій. Україна продовжуватиме боротися, притиснувшись до стіни, проти супротивника, який має значно більше всіх військових ресурсів, і чиє уявлення про компроміс не відрізняється від капітуляції його супротивника. Якщо не відбудеться раптової зміни позиції Росії щодо територіального питання, Трампу буде відмовлено в такому жаданому різдвяному подарунку. Хоча й пресконференція Путіна, і кредитний пакет ЄС для України, кожне по-своєму, майже впевнено свідчать про те, що війна триватиме й наступного року», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, головною причиною того, що війна між РФ та Україною не закінчилася, є російський диктатор Володимир Путін. 

Теги: росія путін війна

