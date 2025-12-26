Сили оборони заявили, що захоплення штабу у Гуляйполі розслідується

Ситуація в Гуляйполі залишається напруженою

Компетентні органи розпочали детальну перевірку інформації щодо можливого захоплення російськими окупантами командно-спостережного пункту одного з українських підрозділів у Гуляйполі. Про це у коментарі «Українській правді» повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, передає «Главком».

За словами офіцера, наразі триває розслідування, яке має встановити всі обставини події, причини її виникнення, а також підтвердити або спростувати справжність оприлюднених кадрів. За результатами перевірки правоохоронці відкриють провадження, а діям кожної посадової особи, яка могла бути причетною до інциденту, дадуть правову оцінку. Волошин наголосив, що результати розслідування будуть оприлюднені, а приховувати факти ніхто не збирається.

Приводом для розслідування стало відео, що з'явилося в мережі 18 грудня. На кадрах, які ймовірно поширили росіяни, зафіксовано приміщення, що начебто належало одній із бригад ТрО. На відео видно полишену документацію, комп’ютерну техніку та засоби зв’язку.

Водночас, ситуація в самому Гуляйполі залишається напруженою. Як зазначив Владислав Волошин, у місті тривають інтенсивні вуличні бої – лише за минулу добу зафіксовано 20 бойових зіткнень. Окупанти намагаються зайти в середмістя та закріпитися на околицях, проте Сили оборони продовжують чинити спротив ворожим штурмам.

Як відомо, опівдні 25 грудня російські загарбники атакували центральну частину Херсона. Під удар потрапив міський ринок, де в цей час були люди. Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Посеред дня окупанти цинічно вдарили по ринку, де люди готувалися до свята. Внаслідок численних «прильотів» зруйновано торговельні точки», – каже він.

Також удень 25 грудня російські окупанти тероризували Чернігів. Ворог ударив по щільній забудові міста та атакував об'єкт критичної інфраструктури. Патрульна поліція показала перші хвилини з бодікамер поліцейських після ворожої атаки.

«Саме сьогодні, у день Різдва, коли домівки мали бути наповнені світлом, тишею й родинним теплом, ворог знову вдарив по житловій забудові міста. Унаслідок влучання ворожого безпілотника пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, сусідні багатоповерхівки та автомобілі. Є поранені. На жаль, одна людина загинула», – йдеться в повідомленні.

Крім того, у ніч на 25 грудня російські терористи вдарили по активах найбільшого виробника й експортера соняшникової олії в Україні Kernel.

Внаслідок влучання дрона було пошкоджено місткість з олією, що призвело до масштабного загоряння та витоку олії. Пожежа охопила виробничі потужності підприємства, створивши серйозну загрозу для інфраструктури та персоналу. Уламки БпЛА також пошкодили частину виробничого блоку.