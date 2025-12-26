Головна Країна Події в Україні
Вистави на кістках та грабунок: The Guardian розповів, як окупанти «відроджують» Маріуполь

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Драмтеатр у Маріуполі, який на кістках, «відновили» окупанти
фото: Маріупольська міська рада

Росія легалізувала масштабне мародерство в окупованому Маріуполі 

У захопленому Маріуполі окупаційна адміністрація готує до відкриття будівлю драмтеатру, де наприкінці грудня планують показати виставу «Червоненька квіточка». Як повідомляє The Guardian, правозахисники та колишні співробітники закладу називають це цинічною спробою приховати сліди воєнного злочину та частиною агресивної русифікації міста, передає «Главком».

Будівлю, яку російська авіація розбомбила у березні 2022 року попри написи «ДІТИ», фактично відбудували з нуля. Amnesty International офіційно визнала той авіаудар навмисним нападом на цивільних, що забрав сотні життів. Колишні актори театру, які зараз працюють в Ужгороді, наголошують на аморальності розважальних шоу на місці трагедії, а нове керівництво, призначене з Донецького цирку, продовжує поширювати фейк про «підрив будівлі зсередини».

Паралельно з культурною пропагандою Росія легалізувала масштабне мародерство. Згідно з указом Путіна, у місті розпочалася конфіскація «безгосподарного» майна – до списків на вилучення вже потрапило понад 12 000 квартир. Щоб зберегти право власності, маріупольці мають особисто приїхати в окупацію та отримати російський паспорт. Житло українців, які виїхали, віддають новим власникам або виставляють на продаж. Більшість переселенців уже змирилися з втратою майна, намагаючись облаштувати життя на підконтрольній Україні території.

Раніше Росія розгорнула масштабну піар-кампанію в соціальних мережах, залучаючи платних інфлюенсерів для просування наративу про «відродження» окупованого Маріуполя. Про це свідчать результати розслідування The Telegraph.

Попри те, що під час облоги було знищено до 90% житлового фонду, а населення міста скоротилося з 420 до 100 тис. мешканців, Москва намагається перетворити Маріуполь на вітрину «русского мира».

Як відомо, у тимчасово окупованому Маріуполі російські окупанти встановили LED панель біля Драматичного театру для прямої трансляції привітання російського диктатора Володимира Путіна на Новий рік. Це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Нагадаємо, у російських пропагандистських місцевих Telegram-каналах Маріуполя з’явилася інформація про те, що росіяни готують окупований Маріуполь до приїзду Путіна. 

