Держдеп США схвалив продаж Естонії комплексів Himars

У схвалений пакет увійдуть до шести пускових установок M142 High Mobility Artillery Rocket System (Himars) та боєприпаси

Державний департамент США схвалив продаж Естонії ракетних систем Himars. Про це повідомляє Reuters з посиланням на Пентагон.

У схвалений пакет увійдуть до шести пускових установок M142 High Mobility Artillery Rocket System (Himars), боєприпаси, допоміжне обладнання, а також запасні частини до них.

Держдеп США також окремо схвалив можливий продаж ракет класу «повітря-повітря» середньої дальності і супутнього обладнання Норвегії в рамках угоди на суму до 950 мільйонів доларів і легких торпед MK 54 в Південну Корею на орієнтовну вартість в 130 мільйонів доларів.

Himars (High Mobility Artillery Rocket System – високомобільна артилерійська ракетна система). Призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО та вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам і засобам підтримки. Максимальна дальність ракет Himars – 300 км. Зараз у ЗСУ на озброєнні ракети, які здатні вражати на дистанції до 70 км.

Нагадаємо, як повідомив раніше речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, системи залпового вогню Himars вже знищили понад 30 логістичних об’єктів російських військ.

Раніше заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов повідомив, що окупанти змушені переносити свої склади з боєприпасами та пальним на більшу відстань від фронту. Наразі розглядається можливість розташування складів російської армії бригадного рівня на відстані 100 км від лінії фронту, складів корпусового рівня – 150 км від лінії фронту.

Раніше радник Банкової Олексій Арестович повідомляв, що вороги масово переміщають склади боєприпасів.

Також раніше стало відомо, що ЗСУ вразили склади ворожої техніки та боєприпасів на трьох локаціях.

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