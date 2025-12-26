Головна Країна Події в Україні
Окупанти в Донецьку влаштували футбольний матч із полоненими воїнами ЗСУ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
У жовтій формі українські полонені
скріншот з відео

Російська пропаганда намагається подати «гру» українських полонених та окупантів як «матч життя»

Російські військові організували в тимчасово окупованому Донецьку футбольний поєдинок, до участі в якому примусили полонених бійців Збройних сил України. Відео цього заходу поширив російський пропагандистський канал WarGonzo, пише «Главком».

Для зйомок українським військовополоненим із різних регіонів – Харкова, Одеси, Вінниці та західних областей – видали синьо-жовту форму з написом «ВСУ». Їхніми суперниками стали бойовики окупаційної бригади «Пятнашка». Російська пропаганда намагається подати цю подію як «матч життя», нібито протиставляючи її трагічному «матчу смерті» 1942 року в окупованому нацистами Києві.

Історичні паралелі, які проводять самі окупанти, виглядають цинічно: під час Другої світової війни київські футболісти після ігор із німцями також потрапляли під арешти, тортури та відправлялися до концтаборів, де багато хто з них загинув. 

«Матч смерті» в Києві – це легендарний, але міфологізований радянською пропагандою футбольний матч 9 серпня 1942 року між командою окупаційної влади «Флакельф» та місцевим київським «Стартом», який закінчився перемогою українців 5:3, хоча всупереч міфу, гравців розстріляли не за цей матч, а пізніше за іншу діяльність, хоча троє з них стали жертвами терору вже після звільнення міста, що сприяло народженню міфу. 

Як відомо, у тимчасово окупованому Донецьку фінансова скрута стала новим інструментом мобілізації. Виконавчі служби пропонують місцевим мешканцям, які мають значні заборгованості, «альтернативний» варіант погашення – підписання контракту з міністерством оборони РФ. 

Повідомляється, що боржників цілеспрямовано ставлять перед вибором: або фінансове крах, або участь у бойових діях. Обіцянка списання кредитів, штрафів та пені подається як найшвидший шлях розв'язання проблем, хоча фактично це є прихованим ультиматумом для людей у безвихідному становищі.

Нагадаємо, окупаційна адміністрація на тимчасово захоплених територіях Запорізької області намагається легалізувати примусову мобілізацію місцевих жителів, зокрема в Мелітополі. Як повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), Росія ухвалила закон, який дозволяє проводити призов до армії протягом усього року – із 1 січня по 31 грудня. Хоча раніше обіцяли «звільнити місцевих від служби», нові правила формально поширюються і на окуповані райони України.

За новими нормами, будь-який мешканець Мелітополя чи навколишніх сіл може отримати електронну повістку і повинен з’явитися до так званого «військкомату» протягом 30 днів. Окупаційні «військові комісаріати» вже отримали вказівки з Москви скласти списки чоловіків від 18 до 50 років, «придатних до служби». 

Теги: окупанти полон Донецьк окуповані території

