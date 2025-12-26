Головна Країна Події в Україні
Туризм на руїнах: окупанти планують проводити екскурсії знищеними містами Донеччини

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Туризм на руїнах: окупанти планують проводити екскурсії знищеними містами Донеччини
Руйнування у Маріуполі внаслідок щоденних ударів Росії
фото: МВС України

Російський диктатор Путін називає захоплені українські території «родючим ґрунтом для туризму»

Кремль розробляє цинічний проєкт так званого «воєнного туризму» на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Як повідомляє The Times, загарбники планують перетворити зруйновані внаслідок бойових дій міста на туристичні об'єкти, щоб отримувати прибуток та просувати пропаганду про «місця слави», інформує «Главком».

Представники окупаційної адміністрації заявляють про намір інвестувати близько мільярда рублів у готельну інфраструктуру регіону в межах російської програми, розрахованої до 2026 року. Серед головних «локацій» розглядаються  зруйновані Бахмут та Маріуполь. При цьому ватажки бойовиків не уточнюють, як збираються гарантувати безпеку відвідувачів у зоні активних бойових дій.

Поки Володимир Путін називає захоплені території «родючим ґрунтом для туризму», реальність у регіоні залишається катастрофічною. Через зруйновану інфраструктуру мешканці Донеччини потерпають від відсутності елементарних умов: у багатьох районах вода подається нерегулярно або відсутня взагалі. Люди змушені збирати дощову воду, а деякі містяни їздять за сотні кілометрів до російського Ростова лише для того, щоб отримати доступ до базових гігієнічних послуг. Попри гучні заяви окупантів про плани приймати до мільйона відвідувачів на рік, гуманітарна криза в регіоні лише поглиблюється.

Раніше стало відомо, що у захопленому Маріуполі окупаційна адміністрація готує до відкриття будівлю драмтеатру, де наприкінці грудня планують показати виставу «Червоненька квіточка». Як повідомляє The Guardian, правозахисники та колишні співробітники закладу називають це цинічною спробою приховати сліди воєнного злочину та частиною агресивної русифікації міста.

Як відомо, Росія розгорнула масштабну піар-кампанію в соціальних мережах, залучаючи платних інфлюенсерів для просування наративу про «відродження» окупованого Маріуполя. Про це свідчать результати розслідування The Telegraph.

Попри те, що під час облоги було знищено до 90% житлового фонду, а населення міста скоротилося з 420 до 100 тис. мешканців, Москва намагається перетворити Маріуполь на вітрину «русского мира».

Теги: Маріуполь окупанти путін окуповані території Бахмут

