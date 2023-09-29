Болгарія звинуватила РФ у спробі перекрити шлях до євро

Уряд Болгарії виражає намір впровадити євро з метою підвищення рівня життя та збільшення своєї ролі у процесі прийняття рішень в ЄС

Росія активізує євроскептичні настрої в Болгарії з метою блокування глибшої інтеграції країни з Європейським союзом та введення єдиної європейської валюти. Про це заявив міністр фінансів Болгарії Асен Василев, повідомляє Bloomberg.

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«Фейкові новинні веб-сайти, скоординовані атаки та політичні партії з «дуже тісними зв’язками з Росією» прагнуть підірвати довіру до євро в ході кампанії», – йдеться у заяві.

Говорячи про плани зі зміни валюти, він підкреслив, що країна буде дотримуватися свого графіка до 2025 року.

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«Ми бачили фейкові новини, ми бачили російську пропаганду. Росія спробує зупинити подальшу європейську інтеграцію загалом і спробувати дестабілізувати будь-які зусилля в цьому напрямку з боку будь-якої країни», – сказав Василев.

Згідно з Bloomberg, уряд Болгарії виражає намір впровадити євро з метою підвищення рівня життя та збільшення своєї ролі у процесі прийняття рішень в ЄС, виконавши більшість формальних вимог протягом багатьох років.

Але війна Росії проти України та енергетична криза в Європі допомогли спровокувати сплеск інфляції та посилили побоювання, що єдина валюта може призвести до зростання цін.

Проросійська партія Болгарії «Відродження», яка підтримує тези Кремля, цьогоріч розпочала кампанію і зібрала сотні тисяч підписів на підтримку референдуму з цієї теми. «Відродження» також організувала протести проти євро, під час яких прихильники партії розмахують російськими прапорами і скандують антизахідні гасла.

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Численні дослідження показали, що Болгарія є одним із найуразливіших членів ЄС, коли справа доходить до впливу РФ. Ця ситуація підкріплюється давніми культурними та економічними зв'язками між двома країнами.

Раніше повідомлялося, що влада Болгарії вирішила вислати з країни настоятеля Російської православної церкви у столиці країни Софії архімандрита Вассіана. Із ним країна вислала ще двох священнослужителів. Влада Болгарії аргументувала такі дії загрозою національній безпеці.