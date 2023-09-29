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Болгарія звинуватила РФ у спробі перекрити шлях до євро

Діана Гасюк
glavcom.ua
Болгарія звинуватила РФ у спробі перекрити шлях до євро
Міністр фінансів Болгарії Асен Василев
фото з відкритих джерел

Уряд Болгарії виражає намір впровадити євро з метою підвищення рівня життя та збільшення своєї ролі у процесі прийняття рішень в ЄС

Росія активізує євроскептичні настрої в Болгарії з метою блокування глибшої інтеграції країни з Європейським союзом та введення єдиної європейської валюти. Про це заявив міністр фінансів Болгарії Асен Василев, повідомляє Bloomberg.

«Фейкові новинні веб-сайти, скоординовані атаки та політичні партії з «дуже тісними зв’язками з Росією» прагнуть підірвати довіру до євро в ході кампанії», – йдеться у заяві.

Говорячи про плани зі зміни валюти, він підкреслив, що країна буде дотримуватися свого графіка до 2025 року.

«Ми бачили фейкові новини, ми бачили російську пропаганду. Росія спробує зупинити подальшу європейську інтеграцію загалом і спробувати дестабілізувати будь-які зусилля в цьому напрямку з боку будь-якої країни», – сказав Василев.

Згідно з Bloomberg, уряд Болгарії виражає намір впровадити євро з метою підвищення рівня життя та збільшення своєї ролі у процесі прийняття рішень в ЄС, виконавши більшість формальних вимог протягом багатьох років.

Але війна Росії проти України та енергетична криза в Європі допомогли спровокувати сплеск інфляції та посилили побоювання, що єдина валюта може призвести до зростання цін.

Проросійська партія Болгарії «Відродження», яка підтримує тези Кремля, цьогоріч розпочала кампанію і зібрала сотні тисяч підписів на підтримку референдуму з цієї теми. «Відродження» також організувала протести проти євро, під час яких прихильники партії розмахують російськими прапорами і скандують антизахідні гасла.

Численні дослідження показали, що Болгарія є одним із найуразливіших членів ЄС, коли справа доходить до впливу РФ. Ця ситуація підкріплюється давніми культурними та економічними зв'язками між двома країнами.

Раніше повідомлялося, що влада Болгарії вирішила вислати з країни настоятеля Російської православної церкви у столиці країни Софії архімандрита Вассіана. Із ним країна вислала ще двох священнослужителів. Влада Болгарії аргументувала такі дії загрозою національній безпеці.

Теги: росія війна партії криза Болгарія влада валюта

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