Росія атакувала Вінничину: є влучання в об'єкт інфраструктури

В обласній військовій адміністрації повідомили про влучання в об'єкт інфраструктури

У ніч проти 30 вересня окупанти завдали ударів з повітря по Вінницькій області. Є влучання в об'єкт інфраструктури.

Про це повідомляє керівник Вінницької ОВА Сергій Борзов в Telegram.



Російські війська обстріляли Вінницьку область. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про «Шахеди» на території регіону.

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В обласній військовій адміністрації повідомили про влучання в об'єкт інфраструктури.

Також про «прильоти» заявили у Калинівській міській раді.

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Як повідомлялося, у ніч проти 30 жовтня у Вінницькій області пролунали вибухи. В регіоні оголошена повітряна тривога.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників, зокрема й у Вінницькій області.

«Shahed у Вінницькій області, напрямок руху – Немирів!»,– повідомляли в Повітряних силах.

Нагадаємо, в Україні 29 вересня, станом на 18:39 була оголошена повітряна тривога. Моніторингові телеграм-канали повідомляли про зліт винищувачі Міг-31к. Станом на 19:43 тривогу скасовано.