На Вінничині пролунали вибухи

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників

У ніч проти 30 жовтня у Вінницькій області пролунали вибухи. В регіоні оголошена повітряна тривога. Про це повідомляють кореспонденти «Суспільне».

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Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників, зокрема й у Вінницькій області.

«Shahed у Вінницькій області, напрямок руху – Немирів!»,– повідомляли в Повітряних силах.

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Керівник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов підтвердив атаку на регіон і закликав всіх мешканців перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги.

У Калинівській міській раді повідомили про роботу сил протиповітряної оборони в районі.

«На жаль є прильоти. Зберігайте спокій. До закінчення тривоги всі в укриттях», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні 29 вересня, станом на 18:39 була оголошена повітряна тривога. Моніторингові телеграм-канали повідомляли про зліт винищувачі Міг-31к. Станом на 19:43 тривогу скасовано.

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Нагадаємо, у п’ятницю, 29 вересня, на світанку російські окупанти завдали удару по Миколаєву. Вибухи прогриміли близько 04:13. Мер міста Олександр Сєнкевич повідомив про наслідки ворожої атаки.

За його даними, Миколаїв зазнав ракетного удару.

«Маємо влучання в об’єкт інфраструктури на околицях міста. Там зайнялась суха трава, пожежу було ліквідовано о 06:45», – розповів мер.