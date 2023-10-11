СБУ взялася за олімпійського чемпіона з РФ, який підтримує війну в Україні

Спортсмен засвітився у відео пропагандистів та закликав росіян донатити на армію

Служба безпеки України розглядає заяву про відкриття справи проти російського олімпійського чемпіона з тхеквондо Владислава Ларіна, який підтримує війну в Україні. Про це повідомляє Watchers.

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«За дорученням керівництва СБ України Головним слідчим управлінням у межах компетенції опрацьовано звернення від 29 серпня, яке надійшло на електронну поштову адресу СБ України, щодо можливого вчинення громадянином рф Ларіним В.В. злочинів проти основ національної безпеки України», – йдеться у листі СБУ.

Зазначається, що відповідно до положень ст. 218 Кримінального процесуального кодексу України заяву направлено для розгляду та прийняття рішення згідно з вимогами чинного законодавства до слідчого управління ГУ СБУ в м. Києві та Київській області.

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Варто нагадати, що Ларін з’явився на пропагандистському відео з проханням до росіян зробити пожертви для військових РФ.

«Друзі, давайте разом об’єднаємось та підтримаємо мобілізованих хлопців, які зараз боронять нашу батьківщину», – звернувся до росіян Ларін.

Нагадаємо, наприкінці березня Міжнародний Олімпійський Комітет надав міжнародним федераціям рекомендації щодо допуску представників країн-терориста та її вірного сателіта до змагань. Пізніше, усвідомлюючи безсоромність своїх дій, він все ж залишив простір для маневрів і оголосив критерії, лише невиконання яких є підставою для відсторонення білорусів і росіян від всіх міжнародних змагань. «Главком» згадав російських топспортсменів, які ризикують пропустити Олімпіаду-2024 в Парижі через невідповідність навіть цим вимогам «нейтральності».

Також ми писали, що список спортсменів, які перебувають під санкціями, є мізерним – усього-на-всього 60 чинних та колишніх спортсменів, спортивних функціонерів. Абсолютно очевидно, що ця кількість є недостатньою – підтримують війну та відкрито про це говорять набагато більше російських спортивних зірок, але очільники українського спорту чомусь не хочуть помічати їх.